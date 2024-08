Locuitorii planetei Marte au construit o rețea de canale prin care apa ar putea curge de la calota glaciară polară la tropice. Această teorie a fost promulgată de astronomul american Percival Lowell începând cu anii 1890. Apa nu ar fi fost foarte multă, însă suficientă pentru a susține viața.

În anii 1960, primele nave spațiale care au ajuns pe Marte au spus o poveste diferită. De fapt, în mod esențial, două povești diferite. În primul rând, Marte avea o atmosferă mult mai mică decât se credea. Aceasta ar fi fost mult prea redusă pentru ca apa lichidă să persiste la suprafață.

În al doilea rând, calota glaciară părea să fie compusă în mare parte din dioxid de carbon înghețat – gheață uscată – o idee pe care Lowell și mulți dintre succesorii săi au respins-o.

Istoria prezenței ape lichide pe Marte

Navele spațiale care au urmat în anii 1970 au arătat că lucrurile au stat altfel cândva. Eroziunea a sculptat văi fluviale în munții din sudul planetei. Existau câmpii care, în ochii experților, păreau să fi fost măturate de inundații vaste și catastrofale. Existau ceea ce păreau a fi țărmuri, sugerând unora că planeta a avut lacuri și poate chiar un ocean în câmpiile sale joase din nord.

Ceea ce acum părea arid ar fi putut fi cândva mai cald, mai umed și mult mai locuibil. O absență dezamăgitoare a devenit un mister de durată. Unde era acum apa?

O mare parte s-a dovedit a fi înghețată. Sub un strat sezonier subțire de dioxid de carbon, calota polară nordică este în cea mai mare parte gheață. De asemenea, există multă apă înghețată în porii rocilor din apropierea suprafeței. În acest fel, se formează o „criosferă” în jurul planetei. Dovezi ale unor mici scurgeri de la suprafață sugerează că, uneori, bucăți din criosferă cad în formă lichidă pentru scurt timp.

Mai există apă pe Planeta Roșie?

Singurul loc în care ar putea fi ascunsă apa este adânc în scoarța planetei. Acesta este locul în care Vashan Wright de la Institutul de Oceanografie Scripps și colegii săi cred că au găsit-o. În Proceedings of the National Academy of Sciences ei prezintă o analiză a datelor furnizate de InSight, o sondă americană care a monitorizat trepidațiile scoarței planetei din Elysium Planitia, o câmpie din apropierea ecuatorului marțian, între 2018 și 2022.

Cercetătorii au analizat o serie de constituenți posibili ai scoarței pentru a vedea ce aranjament ar explica cel mai bine aceste date. Potrivirea care părea cea mai rezonabilă era una în care porii din rocă erau plini de apă lichidă de la aproximativ 10 km adâncime până la aproximativ 20 km. Dacă au dreptate, iar zona evaluată de InSight este tipică pentru întreaga planetă, astfel de acvifere ar putea conține mai mult decât apa unui ocean, conform Economist.

Pentru a ajunge la apă ar fi nevoie de instrument de spargere extrem de mare, ce ar fi mult peste tot ce poate transporta generația actuală de roboți. Chiar și pe Pământ ar fi greu. Cercetările geofizice ulterioare ar putea face multe pentru a confirma sau infirma aceste descoperiri. Dacă acviferele există, acestea ar putea oferi noi informații despre dinamica desecării planetei Marte.