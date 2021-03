Denise Rifai, dezvăluire inedită

Celebra jurnalistă a fost întrebată în cadrul unui interviu dacă se consideră fericită și împlinită din toate punctele de vedere.

„Sunt recunoscătoare pentru tot ce trăiesc și sunt fericită pentru că fac meseria pe care mi-am dorit-o. Voi fi împlinită atunci când voi avea propria mea familie, dar asta se va întâmpla când va dori bunul Dumnezeu”, a răspuns Denise Rifai într-un interviu acordat pentru fanatik.ro

În continuare, realizatoarea emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” a oferit un răspuns inedit când a fost întrebată dacă este cazul să ne pregătim de nuntă.

„Nu știi niciodată ce-ți rezervă Dumnezeu. Se poate întâmpla mâine, peste zece ani sau e posibil să nu se întâmple niciodată”, a spus aceasta pentru sursa menționată.

Cum vede Denise Rifai bărbatul ideal?

Rifai a fost întrebată în cadrul interviului respectiv și despre cum consideră că ar trebui să fie bărbatul ideal.

„Un bărbat trebuie să fie generos, sportiv și mai deștept decât sunt eu, pentru ca, atunci când pun capul pe pernă, să știu că el are răspunsurile întrebărilor la care eu mă împotmolesc. Trebuie să fie puternic. Un bărbat pe care eu l-am iubit foarte mult îmi spunea că la volan nu pot fi doi oameni, pentru că mașina ajunge în șanț.

Și atunci, locul este al lui. El trebuie să fie atât de competent și de frumos, atât ca om, cât și ca bărbat, încât eu să pot să mă las lui, să pot avea încredere că el conduce așa cum trebuie”, explică jurnalista.

Rifai, despre bărbații din România

De asemenea, jurnalista a vorbit și despre cum vede aceasta anumiți bărbați din România. Printre cei numiți se află și Mircea Badea, despre a spus că îl apreciază foarte mult.

„Eu îl apreciez foarte mult. Are momente în care poate nu-mi place ce spune, dar eu îl admir pe jurnalistul Mircea Badea. Este un tip inteligent, cu foarte mult umor, la care mă uit des și mă relaxează. Evident, există subiecte sau idei pe care le susține, cu care eu nu sunt de acord. M-a lăsat fără cuvinte când am văzut acele momente în care eu am fost ținta unor jigniri din partea lui. Nu am înțeles de ce a făcut-o. Eu l-am apreciat și îl apreciez. Repet, mă bucur că a încetat”, spune Rifai.

Denise Rifai a vorbit și despre alți doi bărbați celebri din România: Adrian Năstase și Marius Tucă.

„Marius Tucă este bărbatul cuceritor, dar pe undeva este și un tip timid. Marius Tucă și Adrian Năstase sunt doi intelectuali. Năstase este un intelectual prin desăvârșire. Ca bărbat, este un tip șarmant. Iar acum este un om transformat în bine. Este mult mai așezat, sigur pe el și nu mai are acea atitudine arogantă, în sens distructiv. Pot să-ți spun că l-am găsit schimbat în bine pe Adrian Năstase, un om pe care îl apreciez foarte mult”, spune jurnalista în interviul respectiv.