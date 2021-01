Adrian Năstase, fostul premier al României în perioada 2000-2006, a scris pe blogul său că s-a vaccinat anti-COVID. Acesta a precizat că a făcut vaccinul pe 23 ianuarie, dar a informat persoanele care-l urmăresc de abia ziua următoare pentru a vedea dacă totul este în ordine.

”Ieri m-am vaccinat. M-am gandit că efectul principal este mai important decat eventuale efecte secundare. In plus, am asteptat o zi inainte de a vă spune că totul e in ordine.”, scrie fostul premier.