S-au încins lucrurile la PNL. Denise Rifai: E momentul să vedem o altă formă de a face politică

Potrivit celor scrise de Denise Rifai în cadrul unei postări realizate pe Facebook, prezentatoarea speră ca liderii PNL să nu se piardă cu firea.

„S-au cam incins lucrurile la PNL. Si e abia iunie. Pai pana pe 25 septembrie, la congres ?! Imi vin in minte cele cateva cuvinte ale lui V Ponta cu popcorn si bautura racoritoare.

Si mi-a venit in minte V Ponta caci, am citit o declaratie a lui Rares Bogdan in care recita exact sloganul PSD “in politica, cine pierde, pleaca!”. Slogan PSD, reiterat de actualul presedinte al PSD, Marcel Ciolacu, chiar acum, la mine in emisiune, la #40deintrebari.

Eu tot sper ca liderii PNL sa nu se piarda cu firea si sa invinga fairplay ul. Altfel, va deveni imposibil sa ne plictisim si iarasi vom avea o vara fierbinte, cu mentiunea ca, pana acum, toate aceste veri toride dpdv politic, ni le asigurau cei de la PSD. De vreo 8 ani incoace!”, a scris Denise Rifai pe Facebook.

Seamănă izbitor de mult cu cea de la PSD

Totodată, aceasta susține că actualul comportament al PNL „seamănă izbitor de mult” cu cel al PSD.

„Ps. Dincolo de circoteca declaratiilor si de tumultul acesta continuu, vreau sa remarc ca premierul bate tara, in lung si in lat, si nu pare deloc confortabil cu toata aceasta nebunie declansata. Si e diplomat si retinut in declaratii si foarte elegant in limbaj! Ba chiar am ramas perplexa citind un pasaj in care explica ca nu a fost invitat de presedintele pnl la negocierile care au vizat alcatuirea acestui Guvern.

Cum sa poti atunci sa tii in mana o coalitie negociata de presedintele partidului, cu atatea ministere importante aruncate partenerilor din coalitie, si ma refer acum la Ministerul Fondurilor Europene si la PNRR?! Si la haosul creat acolo de actualul ministru. Si la cat de importanti sunt acesti bani europeni pentru economia romaneasca.

Iata deci, cate motive impun ca seful guvernului sa fie in fapt si presedintele partidului! In tot cazul, e momentul sa vedem la PNL o alta forma de a face politica! Acum, din pacate, seamana izbitor de mult cu cea de la PSD”, a completat Denise Rifai.

Sursa foto: INQUAM Photos, Octav Ganea