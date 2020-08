Într-o postare pe pagina de facebook, Denise Rifai susține că alegerile locale trebuie amânate fără nicio discuție, având în vedere criza sanitară cu care România se confruntă în prezent.

Fosta prezentatoare de la Realitatea PLUS este extrem de îngrijorată de faptul că românii nu vor respecta măsurile impuse de autorități, iar astfel, coronavirusul va fi transmis mult mai repede și ne-am putea confrunta cu probleme mult mai grave.

„Alegerile locale trebuie amanate!

E unica varianta SANITAR corecta pentru tarisoara asta a noastra, fara drumuri si spitale!

Caci ROMANIA nu e doar Bucuresti!!!! Si nici in Bucuresti nu e bine. Insa, in teritoriu… O, DOAMNE! In teritoriu e JALE!

Va dati seama ca nu se vor respecta masurile cerute de autoritati! Nu se va respecta nimici!!!

Ca doar oamenii “se cunosc” intre ei si doar “nu exista virusul”. Caci, DA, in plus, avem Si acest femomen masiv al celor care NU CRED in virus!

Nu, deci, nu exista cale si nu se poate ca noi in contextul in care Nu am atins inca varful in valul 1, sa gandim la alegeri”, scrie Rifai pe facebook.

Subiectul trebuie închis

Totodată, aceasta a subliniat faptul că sunt multe persoane infectate cu noul coronavirus, iar aceștia vor fi nevoiți să voteze. Denise Rifai se întreabă cum va avea loc o astfel de acțiune fără a exista noi infectări?

„Nu avem nevoie de alegeri. Oricum ce n au facut in 30 ani, nu vor face intr un an.

Ps. Chiar, cum vor vota toti bolnavii de covid? Cine le asigura urna mobila? Dar ce se va intampla daca un om dintr o singura sectie de votare e asimptomatic???! Un om. Atat. Un om. Va dati seama ce raspandire in masa si ce drama vom vedea in Romania la 14 zile dupa ziua nefericita de 27 septembrie ????!

Eu nu vreau si nu am putere sa mi imaginez!

Deci SUBIECTUL ALEGERILOR LOCALE TREBUIE INCHIS!

Noi nu vom rezista ca stat – medical vorbind – unui numar mare de imbolnaviri; imaginile care ne veneau din Spania si italia vor fi nimic in comparatie cu ce va fi la noi.

Inca o data!

SUBIECTUL ALEGERILOR LOCALE TREBUIE INCHIS!”, a mai scris prezentatoarea TV.