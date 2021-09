Moţiunile de cenzură depuse împotriva Guvernului Cîţu sunt subiectul cel mai fierbinte al zilei!

Florin Cîţu ar putea avea zilele numărate în fruntea Executivului: PSD a depus, marţi, o moţiune de cenzură împotriva Guvernului, ce va fi votată marţea viitoare, pe 5 octombrie. Şi mai există şi moţiunea de cenzură a USR PLUS, al cărei vot a fost deocamdată amânat până după motivarea deciziei CCR.

“Relax. Moţiunea de cenzură Nu va trece”

În schimb, jurnalista Denise Rifai, realizatoarea emisiunii “40 de întrebări cu Denise Rifai” de pe Kanal D, nu pare deloc îngrijorată de soarta Guvernului Cîţu.

Vedeta scrie, pe pagina sa de Facebook, că moţiunea de cenzură nu va trece, pentru că niciun partid politic nu va risca să arunce România în haos în acest context sensibil.

Mai mult, PSD nu are niciun interes să intre acum la guvernare, pentru că vrea să-şi maximizeze şansele de a câştiga alegerile din 2024, iar intrarea la guvernare acum ar eroda puternic încrederea românilor în social-democraţi, cum se întâmplă cu orice partid aflat la putere în perioadele dificile, mai afirmă Denise Rifai. “PSD va juca deştept”, scrie aceasta.

Postarea integrală a lui Denise Rifai

“Relax. Motiunea de cenzura Nu va trece. Romania are Premier si Pnl are Presedinte!

Niciun partid politic Responsabil nu va arunca Romania in haos in acest context pandemic marcat si de aceasta sarabanda a scumpirilor! In plus, PSD nu are niciun motiv sa isi doreasca sa intre la guvernare acum! Psd are interesul sa castige alegerile in 2024! Daca ar intra la guvernare pana atunci, vor pierde alegerile.

Psd va juca destept pentru ca au interesul sa castige tot in 2024!”

Ce scriu social-democraţii în moţiunea de cenzură depusă astăzi?

Marţi, 28 septembrie, PSD a depus moţiunea de cenzură „Stop sărăciei, scumpirilor şi penalilor. Jos Guvernul Cîţu!”. Guvernul actual nu a făcut altceva decât să sărăcească țara și să aducă scumpiri, afirmă social-democraţii.

În contextul în care puterea de cumpărare a fost distrusă, fiecare român este mai sărac cu 560 de euro, scriu social democrații în moțiune. Totodată, românii se confruntă și cu o explozie a prețurilor, dar și a cursului valutar, în timp ce Guvernul a fost concentrat pe lupta pentru putere din interiorul Coaliției, fără a se mai uita la cetățeni.

După ce a anunțat depunerea moțiunii de cenzură, Sorin Grindeanu a lansat și un atac dur la adresa președintelui Iohannis. Acesta susține că Guvernul este unul incompetent, care trebuie să plece acasă, iar șeful statului ar trebui să treacă direct la consultări cu partidele.

Totodată, social-democratul a mai precizat că, în opinia sa, singura soluție este organizarea alegerilor anticipate.