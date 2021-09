Liderul social-democrat Marcel Ciolacu a declarat luni, că PSD nu va iniția suspendarea lui Klaus Iohannis, dar că ar vota un asemenea demers la inițiativa altor forțe politice.

„Categoric, dar sa formam o majoritate. Noi nu avem o majoritate in Parlament, totusi. Trebuie sa fim oameni normali la cap. Avem criza sanitara, economica. Eu nu cred ca in acest moment se va crea o majoritate pentru suspendarea lui Iohannis. PSD a initiat doua suspendari. Ii asteptam acum pe Orban si pe USR sa initieze acest demers si o sa votam in consecinta. PSD nu va initia un astfel de demers in acest moment”, a zis Marcel Ciolacu, la Antena 3.

Potrivit Constituției, este nevoie de semnăturile a unei treimi din numărul parlamentarilor pentru ca propunerea de suspendare din funcție a Președintelui să fie inițiată.

Demisia lui Orban ar avantaja PSD-ul

Ludovic Orban susține că este nevoie de formarea unei majorități parlamentare, altfel, Marcel Ciolacu ar fi ales președinte al Camerei.

„Eu luni dimineață mi-am depus demisia în mâna președintelui PNL. Este o decizie irevocabilă și care va opera în momentul în care președintele PNL va decide să depună aceea demisia. Eu sunt un om de onoare și voi rămâne în funcție până în momentul formării unei majorități parlamentare, pentru că altfel se alege Ciolacu președinte al Camerei. Cum va funcționa un Guvern cu șef al Camerei de la PSD?”, a spus Ludovic Orban.

Cât despre Klaus Iohannis, liberalul nu-și retrage declarațiile despre parteneriat. Acesta i-a reproșat președintelui că a muncit alături de el pentru a ajunge președinte, iar acum l-a ales pe Florin Cîțu.

”Nu-mi retrag declarația privitoare la parteneriatul cu președintele Klaus Iohannis. Ar fi ultima prostie din partea echipei necâștigătoare. A fost parte la Congres. Eu n-am văzut niciodată așa ceva. Eu mi-am făcut datoria față de Klaus Iohannis. Am fost șeful de campanie al președintelui Klaus Iohannis, împreună am obținut rezultate absolut extraordinare. Dacă vrea să aibă parteneriat să aibă cu președintele nou ales.”, a spus Ludovic Orban.

Sursă foto: Inquam Photos / George Călin