„Si pentru ca intram pe ultima suta de metri in campania electorala, in mod evident, apar nenumarate Sondaje. Toate, care mai de care mai bine “pritocite”, tocmai pentru a manipula votantii, dupa voie si nevoie!”, a scris Denise Rifai pe Facebook.

Fiecare partid încearcă să manipuleze prin aceste sondaje

Conform celor spuse de aceasta „absolut nimeni nu poate estima prezența reală la vot în ziua alegerilor” iar fiecare partid „încearcă să manipuleze prin aceste sondaje”.

„Las aici, ca sa ramana Scris! Nimeni, dar absolut nimeni!, nu poate estima prezenta reala la vot in ziua alegerilor!

Aceasta este deci Marea Necunoscuta a acestor alegeri si acest lucru deschide de fapt usa pentru absolut orice posibilitate!

Evident, fiecare partid, cu cat e mai mare si deci mai influent, incearca sa manipuleze prin aceste sondaje cat poate de mult. Dar, voturile se vor numara, totusi, pe 27 septembrie iar prezenta la vot va fi definitorie!

De aceea, m am numarat printre cei care am sustinut ca alegerile ar trebui organizate la o data viitoare, cand nu am fi avut atatea necunoscute deodata (nr cazuri Covid in continua crestere + deschidere scoli, ceea ce implica un nr imens de posibile imbolnaviri + inceput de sezon rece, confuzie raceala vs Covid-19).

Cu Dumnezeu Inainte, insa! Si cu un vot rational, indreptat inspre cei care simtiti ca va reprezinta mai bine interesele!”, transmite jurnalista.

Denise Rifai vine cu vestea momentului

Conform celor spuse de Denise Rifai, „apar și vești bune” în dezastrul numit Covid. Acesta subliniază că „vor urma zile grele pentru toate statele lumii” din punct de vedere financiar.

„In dezastrul ce se numeste Covid, iata mai apar si vesti bune! Si oameni care tin steagul sus pentru Romania!

Financiar vorbind, vor urma zile grele pentru toate statele lumii; un sistem de impozitare decis si dictat la nivel european, nenegociat de noi ca stat, acum, era tot ce ne mai lipsea!

Romania a mai experimentat multe alte decizii nenecesare, cum a fost de exemplu aderarea la tratatul de convergenta fiscala in 2012.

Acum insa, situatia este cu mult mai delicata si este de salutat ca Romania este reprezentata de specialisti cu viziune si curaj!”, a scris Denise Rifai într-un mesaj pe propria pagină de Facebook.