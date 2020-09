Denise Rifai se implică în scandalul momentului. Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, se află în centrul acestuia după ce mașina în care se afla a fost implicată într-un accident rutier minor.

Deși Lucian Bode nu se afla la volan, acestuia i se cere demisia de către cei de la PSD. Bode era pe bancheta din spate la momentul producerii accidentului și se spune că adormise. Denise Rifai de la Kanal D devăluie că în spatele acestui scandal există o miză.

S-ar dori transformarea acestui caz înt-un nou caz Gabriel Oprea, deși accidentul fostului vicepremier chiar a fost grav. Atunci și-a pierdut viața polițistul Bogdan Gigină.

„LE. Pai sa se schimbe legea, sa punem in fisa postului ministrului ca el trebuie sa dicteze viteza de deplasare a masinii in care se afla! Si sa se stipuleze clar si ca e vinovat de toate greselile soferilor in masinile in care se afla ! Si, cel mai important! Sa nu aiba voie sa manance, sa bea apa, sa citeasca sau sa atipeasca!

Eu nu zic ca nu sunt multi care fac abuz, dar oare ce se intampla acum nu e tot un fel de abuz??! Cumva, la noi, niciodata nu e bine, orice s ar intampla.

—

Eu nu inteleg care e toata treaba asta cu accidentul in care a fost implicata masina in care se afla ministrul Lucian Bode.

Ce se vrea ??? Un nou caz Gabriel Oprea cu moartea politistului Gigina???! Acolo, da tragedie dar situatia nici pe departe nu poate fi comparata !!Lui oprea ii placea sa se plimbe prin oras, si la coafor, cu antemergator. Dar cazurile nu au absolut nicio legatura.

In cazul de fata, ministrul inteleg ca a atipit. Nu avea voie sa atipeasca in timp ce spp ul conducea masina???

Nu. Chiar Nu pot sa Inteleg!

Pai sa nu mai atipeasca, domne, oamenii prin masini!

Eu nu inteleg ce se doreste cu toata amploarea pe care a luat o acest subiect.

Ps. Si nu e in regula! Demnitarii, oricum ar fi ei, trebuie sa aiba asigurata paza si transportul de un serviciu asa cum e SPP. Si nu poate fi invinuit demnitarul de pe bacheta din spate de absolut orice, doar ca trebuie sa avem un linsaj mediatic tot timpul.

Ps2. Vad ca nici la mine pe pagina Nu am dreptul sa mi spun punctul de vedere. Oare Cui oi fi uitat sa cer voie ???! :)),” a scris Denise Rifai, pe Facebook.