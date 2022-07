Denise Rifai, gafă de proporții în mijlocul Capitalei. Cum a fost surprinsă vedeta Kanal D? Nimeni nu s-ar fi așteptat (FOTO)

Valurile de căldură extreme din ultima perioadă se pare că le-au afectat și pe vedetele din România, care au decis să mai renunțe la haine pentru a se simți mai confortabil.

Printre acestea se numără și jurnalista Denise Rifai, care a ales să poarte o pereche de pantaloni foarte scurți, cei cu care a încins spiritele vara trecută.

Și de această dată, vedeta de la Kanal D a fost luată în vizorul paparazzilor, motiv pentru are în mediul online au apărut mai multe imagini cu aceasta și cu faimoșii pantaloni scurți.

Ba mai mult decât atât, din pozele postat de către mediaflux.ro se vede că domnii care se aflau la acel moment pe stradă cu Denise Rifai nu au putut să nu-și ia ochii de la posteriorul vedetei.

Cu toate că pantalonii erau extrem de scurți, imaginile arată că acest lucru nu a deranjat-o deloc pe Denise Rifai care, în timp ce oamenii se uitau la trupul ei, își vedea liniștită de treburile personale.

Chiar dacă din poze se poate vedea că vedeta de la Kanal D are puțină celulită pe picioare, acest lucru nu o împiedică să se îmbrace în ce se simte mai confortabil, fără să-i pese de opiniile celor din jur.

Denise Rifai a vorbit despre cele mai mari provocări pe care le-a avut în carieră

Este un jurnalist de succes, dar a trecut și prin provocări uriașe în carieră, provocări despre care a vorbit în cadrul unui interviu pentru capital.ro.

Întrebată care au fost cele mai mari provocări pe care le-a avut în carieră, Denise Rifai a precizat că una dintre ele este reprezentată din momentu în care a trebuit să treacă de la o televiziune de știri, la o televiziune generalistă.

”O provocare uriasa a fost trecerea de la o televiziune de stiri la o televiziune generalista, de la o emisiune de tip economic, politic, social la o emisiune de tip interviu portret. Am reusit sa mentin interesul publicului nu doar ocazional, ci constant in toti acesti doi ani. Am reusit, dar cu foarte multa munca. Sunt foarte autocritica si dau tot ce este mai bun pentru ca ceea ce fac sa fie util si sa vina in intampinarea telespectatorilor, pe care ii respect. In toata activitatea mea profesionala provocarile au existat constant, ca si salturile de la o emisiune la alta; am reusit cu determinare, buna credinta si cu dragoste pentru profesia mea”, povestea jurnalista.