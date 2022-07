În prezent este gazda uneia dintre cele mai de succes emisiuni din România, și anume 40 de întrebări cu Denise Rifai, care este difuzată pe postul de televiziune turcesc Kanal D.

Capital a discutat cu Denise Rifai în legătură cu provocările pe care le-a întâlnit în cariera sa de jurnalist și care sunt cele mai mai proiecte pe care le-a realizat în ultima perioadă.

Capital: Care au fost cele mai importante proiecte implementate in ultimul an? Ce proiecte aveti pentru acest an?

Denise Rifai: „Suntem la al doilea sezon “40 de intrebari cu Denise Rifai”; este o emisiune careia ma dedic cu pasiune si care imi aduce atatea satisfactii! Este important sa poti sa ridici inca un sezon intreg la acelasi nivel la care a fost si primul. Presupune foarte multa munca, foarte multa daruire. Nu este usor ca in fiecare saptamana sa trec prin minte si prin suflet atatea sute de pagini despre viata unui alt om si sa intru in viata lui, sa cobor in gandurile lui, sa incerc sa inteleg anumite context, declaratii, ca sa pot sa pun acele intrebari din care sa reiasa un interviu foarte bine structurat pentru cei din fata micilor ecrane.

Emisiunea presupune o documentare uriasa, care poate trece si prin zeci de ani din viata unui invitat. Am alaturi o echipa extraordinara, in care am incredere si cu care ma completez excelent. Asa se explica si faptul ca livram celor de acasa un produs premium.”

Capital: Care au fost cele mai mari provocari pe le-ati avut de-a lungul carierei si cum le-ati rezolvat?

Denise Rifai: „O provocare uriasa a fost trecerea de la o televiziune de stiri la o televiziune generalista, de la o emisiune de tip economic, politic, social la o emisiune de tip interviu portret. Am reusit sa mentin interesul publicului nu doar ocazional, ci constant in toti acesti doi ani. Am reusit, dar cu foarte multa munca. Sunt foarte autocritica si dau tot ce este mai bun pentru ca ceea ce fac sa fie util si sa vina in intampinarea telespectatorilor, pe care ii respect. In toata activitatea mea profesionala provocarile au existat constant, ca si salturile de la o emisiune la alta; am reusit cu determinare, buna credinta si cu dragoste pentru profesia mea.”

Capital: Care este reteta succesului pentru compania din care faceti parte?

Denise Rifai: „Este foarte important sa ai incredere in echipa ta si sa fii sustinut din toate punctele de vedere de oamenii alaturi de care lucrezi. Eu sunt un om corect, principial, sunt o tipa care munceste foarte mult, dar dincolo de lucrurile acestea, conteaza foarte mult ca ma simt in mijlocul echipei mele ca intr-o familie, ceea ce este exceptional pentru mine. Doar asa poti sa te dezvolti foarte mult. In Kanal D, si nu este doar un cliseu, suntem ca acasa, avem incredere unii in ceilalti.”

Capital: Cum arata programul dumneavoastra zilnic?

Denise Rifai: „Lucrez pentru emisiune constant, in fiecare zi, cand nu avem filmarile, sunt in redactie de la 12:00 pana la 20:00, muncesc impreuna cu echipa mea. Daca e zi de filmare, programul se poate modifica in functie de ora la care vine invitatul. Daca am timp si energie, mai fac si alte lucruri, putin sport, o intalnire, chestiuni pentru mine, dar si pentru emisiune.”

Capital: Aveti hobbyuri care ar putea fi evidentiate?

Denise Rifai: „Imi place mult sa citesc, de asemenea, sportul imi ofera foarte multa energie si echilibru. Ma plimb foarte mult, mai ales prin parc. As mai adauga la capitolul “hobby-uri” faptul ca imi place mult sa dansez.

Capital: Care credeti ca este reteta succesului pentru a ajunge o femeie de succes?

Denise Rifai: „Ca sa ai succes, in primul rand trebuie sa iti place ceea ce faci și sa ai in tine dorinta de a fi cel mai bun in domeniul tau, sa fii numarul 1. Cred ca acest lucru tine de spirit foarte mult. Daca te nasti cu dorinta de a fi cel mai bun, atunci reusesti. De asemenea, trebuie sa lucrezi in domeniul care iti place, pentru ca asta inseamna ca nu vei obosi si vei avea mereu puterea sa o iei de la capat.

Daca te implici si muncesti si iti doresti ceva cu adevarat, cu siguranta, vei reusi sa faci ceea ce ti-ai propus.”

Capital: Cum v-ati caracteriza intr-o singura fraza?

Denise Rifai: „Muncitoare, determinata si curajoasa.”

Capital: Ne puteti indica un dicton care sa va defineasca?

Denise Rifai: “Norocul este doar pentru cei curajosi!”; Si ar mai fi unul: “Nu lasa pe maine ce poti face azi”.

Capital: Care sunt cele mai importante realizari profesionale si personale?

Denise Rifai: „Ma bucur ca emisiunea “40 de intrebari” este apreciata si iubita de foarte multi oameni, si vorbesc aici atat de publicul minunat, cat si de invitatii mei.

Cea mai mare bucurie a mea este ca de cate ori ies pe strada, omenii pe care ii intalnesc ma recunosc si imi vorbesc, evident, de „40 de intrebari cu Denise Rifai”.