Unul dintre cei mai cunoscuți și mai vechi reporteri de la România TV și-a anunțat demisia, după 13 ani de activitate. Este vorba despre Costin Soare.

Într-o postare realizată pe pagina de socializare, el a scris că părăsește familia RTV.

El a amintit de faptul că și-a început drumul la RTV în noiembrie 2011. După 13 ani de activitate, a încheiat acest capitol. Costin Soare scrie că a fost „printre cei care au pus bazele acestui proiect frumos, care a crescut cu ajutorul multor colegi”.

Potrivit explicațiilor oferite de el, a fost „o hotărâre bruscă și deloc ușoară”. Chiar și așa, subliniază că este „cea mai bună” decizie pentru el.

A fost reporter, prezentator de știri și corespondent special din străinătate. În ultima perioadă, era reporter pe zona de apărare și știri externe.

Jurnalistul a subliniat că nu se duce la alt post TV.

„În noiembrie 2011 am început la RomaniaTV – iulie 2024 am încheiat acest capitol. Am fost printre cei care au pus bazele acestui proiect frumos, care a crescut cu ajutorul multor colegi.

Acum, părăsesc familia RTV. Nu, nu am plecat în altă parte, încă, dacă la asta vă gândiți”, a scris Costin Soare pe Facebook.