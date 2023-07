Jurnalistul Marco Badea a anuțat că și-a dat demisia de la site-ul de știri Digi24.ro, unde a lucrat în ultimii doi ani. Tânărul jurnalist spune că viziunile sale nu mai corespundeau cu cele ale conducerii și din această cauză a hotărât să plece din trustul Digi.

Motivul pentru care Mario Badea și-a dat demisia

„Nu pot intra în foarte multe detalii în ceea ce priveşte lucrurile care s-au întâmplat în bucătăria internă la Digi. Voi mai spune doar că atunci când am ajuns la Digi24.ro, în vara lui 2021, am găsit un colectiv extraordinar.

Au existat şi există colegi care fac foarte multă treabă acolo, dar sunt şi unii care nu fac aproape deloc şi sunt protejaţi. Există o conducere la site şi alta la tv. Diviziunile de opinii în ceea ce priveşte viziunea jurnalistică au fost foarte mari încă de anul trecut.

Conducerea editorială avea o perspectivă, care prioritiza obţinerea de trafic, eu alta, căci îmi place să prioritizez oamenii şi educarea gândirii lor critice. Nu vreau să alerg doar după trafic şi să ne uităm mereu în Sati şi în BRAT. Pe mine mă interesează educaţia.

În plus, am venit cu idei şi am aplicat ideea de a face podcasturi. Digi Context a fost ideea mea”, a spus Marco Badea, pentru Paginademedia.ro.

Mario Badea își dorește în continuare să facă jurnalism

De asemenea, Mario Badea le-a transmis urmăritorilor săi de pe Facebook un mesaj în care explică motivul plecării sale de la site-ul Digi24.ro.

„De la 1 iulie nu mai fac parte din echipa Digi24.ro! Este o decizie asumată de ambele părți, având în vedere că de la un timp viziunile despre jurnalism nu mai corespundeau.

Nu voi intra în detalii, căci sunt clauze de confidențialitate la mijloc, dar voi face o mică analogie cu Formula 1 pentru o mai bună înțelegere a situației.

Pentru ca o echipă să câștige titlul mondial în F1, respectiv să se mențină pe primul loc ca cea mai citită sursă de știri din România, e nevoie să fie alocate resurse în raport cu competiția și cu realitatea în schimbare, dar și să se mențină o oarecare stare de echilibru și de armonie. Iar de aspectele astea este responsabil în principal coordonatorul echipei.

Dacă nu se întâmplă acest lucru, ei bine, echipa începe să nu mai dea randament, atât pe pista de curse, cât și în ceea ce privește pofta profesională de a mai livra știri.

Se ajunge astfel la o situație în care muncești doar pentru salariu, fără să te mai intereseze performanța. Iar o parte din foștii mei colegi sunt conștienți de ceea ce scriu eu aici, căci sunt încercați de acest sentiment.

Una din misiunile principale ale jurnalismului în timpurile noastre cred eu că este reprezentată de educarea publicului prin informare corectă și imparțială.

Firește, vinde mai bine emoția, scandalul și subiectivitatea, dar părerea mea este că-i fundamental ca jurnaliștii să fie lăsați și încurajați să livreze publicului materiale jurnalistice și știri într-un mod obiectiv și care să dezvolte gândirea critică a cetățenilor.

Eu în continuare voi face jurnalism în interesul publicului, chiar dacă momentan sunt ca un jucător de fotbal, adică liber de contract”, a anunțat jurnalistul Marco Badea pe pagina sa de Facebook.