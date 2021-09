O nouă plecare de la Aleph News! Postul fondat de Adrian Sârbu a rămas fără o altă vedetă.

Mai exact, emisiunea ŞTIU a rămas fără ambii prezentatori, după ce Felix Drăghici plecase deja în primăvară de la Aleph News, pentru a se muta la Antena 1.

Acum a venit şi rândul lui Costi Mocanu să părăsească postul de ştiri fondat de Adrian Sârbu. Costi Mocanu a plecat în această vară de la postul TV. El a confirmat această informaţie pentru paginademedia.ro.

“Nu am întrunit condiţiile necesare pentru continuarea colaborării cu Aleph”, a spus el despre motivele pentru care nu a mai continuat la postul lui Adrian Sârbu.

Costi Mocanu a ţinut să le mulţumească foştilor săi colaboratori de la Aleph News.

“Sunt mulţumit că am regăsit redacţia şi am întâlnit oameni de mare ispravă în echipa ŞTIU, cărora le mulţumesc. Cred că le datorez asta celor cu care am lucrat”, a spus vedeta TV.

Cât despre planurile sale de viitor, Costi Mocanu nu a indicat deocamdată o destinaţie clară: “Încă nu am o destinaţie. Pot spune că voi face presă, într-o formă sau alta.”