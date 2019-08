Cel care a dat startul plecărilor din această zonă a fost Costi Mocanu. Angajat în trust de peste 25 de ani, el a deținut inclusiv postul de director al Pro Tv. În ultima perioadă se ocupa de dezvoltarea Voyo, dar a prezentat și emisiunea de mare succes, Ninja Warrior. Acesta a rămas, însă colaborator al Pro Tv pentru comentarea meciurilor de fotbal. Acum lucrează în cadrul Federației Române de Fotbal ca și consultant al președintelui.

O altă plecare importantă, este cea a lui Felix Drăghici, cel care era coordonatorului departamentului Sport și nu numai. Ca și Costi Mocanu, și el va rămâne să mai comenteze meciuri de fotbal. A anunțat că august este ultima lui lună la Pro Tv.

Conform informațiilor Paginademedia.ro, Felix Drăghici va lucra la First Content Studio, o agenție de conținut care realizează proiecte speciale de marketing și publicitate. La noul job, el îi va avea colegi și pe alți foști angajați ai Pro Tv, ca George Ioniță (fost senior Brand Manager Pro TV) și Cătălina Bosuioc (fost digital brand manager Pro TV).

Pleacă și Ion Alexandru, dar și Neti Sandu?

Iar Felix nu este singurul care și-a anunțat plecarea acum. Ion Alexandru, și el un alt om de bază al departamentului Sport și un foarte bun comentator de fotbal, și-a anunțat plecarea printr-o postare pe facebook.

„Aseara am comentat ultimul meci la PROTV si astazi este ultima zi aici. 13 ani frumosi in care am legat prietenii de o viata, am muncit cu multa pasiune si am invatat foarte multe. Multumesc, PROTV!”, a scris acesta. Giovanni, cum îi spun prietenii, nu a precizat și unde pleacă. Ion Alexandru este în prezent și trainer la Dictie.ro.

Neti Sandu a postat și ea un mesaj surprinzător pe facebook, care pe fani i-a dus cu gândul ca-și anunță plecarea.

„Urasc sa scriu horoscoape. Mi-am distrus organismul, creierul, totul. Am, n-am chef, eu trebuie sa scot ceva interesant. Simt ca scrisul mananca din mine. Imi place, dar nu asa fara masura. Cand plec in concediu, trebuie sa las horoscopul pentru mai multe publicatii in avans. Pentru mine este o pedeapsa. Este ucigator sa scrii incontinuu si sa ramai fresh, mai ales cu un program matinal. Nu-mi prieste”, a declarat Neti Sandu.

Deoarece se trezeste in fiecare dimineata inainte de ora 4.00, Neti recunoaste ca a trebuit sa renunte la petreceri.

De asemenea, Neti spune că este foarte obositor să se scoale în fiecare dimineaţă la ora 4:00.

„E adevarat ca eu dupa atatia ani de program matinal nu ma mai pot duce seara la petreceri. E un automatism dupa care functionez. Eu stiu ca, daca ma culc la ora 22.00, atunci voi avea mai putine ore de odihna pana la 03.30, cand trebuie sa ma trezesc, iar a doua zi sunt terminata. Practic, daca reusesti sa pastrezi o constanta, atunci rezisti. Nu le poti avea pe toate: cariera, familie, copii, timp de distractie. Cand ai multe responsabilitati nu te mai poti trezi de dimineata cu aceeasi energie”, a mai spus Neti Sandu.

Astrologul recunoaşte că este asaltată de necunoscuţi care îi cer detalii despre horoscop, dar şi despre… vreme: „Unii mă-ntreabă cum e vremea, pentru că mă confundă cu Busu şi le spun: o să plouă.”, a scris Neti pe Facebook

Te-ar putea interesa și: