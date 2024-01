Mădălin Ionescu și-a dat demisia de la Metropola TV! Pe scurt, Mădălin Ionescu nu va mai modera emisiunea TV „Istoria umanității” de pe Metropola TV.

Cristina Șișcanu, soția sa, va continua, însă, colaborarea cu postul TV. Astfel că, telespectatorii o vor vedea în continuare la „După faptă și răsplată”.

Realizatorul TV decis să ia o pauză de la televiziune la finalul anului 2023. Momentan. însă, nu se știe cât va dura această pauză. Tot ce se știe este că, de acum încolo, va fi mult mai activ în mediul online, unde are multe proiecte.

Se va întoarce pe micile ecrane doar pentru proiecte serioase, finanțate corespunzător, astfel încât să se poată dezvolta.

„La finalul anului trecut, am decis să fac o pauză de televiziune. Cristina continuă colaborarea cu Metropola TV. Anul ăsta intenționez să dezvolt mai multe proiecte online. Pentru TV îmi rezerv timp doar în măsura în care proiectul ar putea fi unul serios, finanțat corespunzător, astfel încât să mă pot dezvolta.

Cu câțiva ani în urmă, Mădălin Ionescu îndeplinea rolul de prezentator al emisiunii TV „Acces direct”, difuzată atunci la Antena 1. El era responsabil de prezentarea și comentarea cazurilor sociale abordate în cadrul emisiunii, până când a fost implicat într-un scandal de amploare.

Mădălin Ionescu a inițiat o relație cu Cristina Șișcanu, reporter al emisiunii, care, la acea vreme, avea 25 de ani. În spațiul public era cunoscut faptul că prezentatorul era căsătorit cu Mihaela, prima sa soție, cu care avea doi copii, pe nume Ștefania și Filip.

Din cauza scandalului generat, Mădălin Ionescu a fost concediat de la emisiunea TV „Acces direct”.

„Eu am ținut secret că nu mai eram împreună, ea deja își găsise fericirea într-o altă relație exterioară. Însă, pentru că lumea nu a știut că eram divorțat înainte de a fi cu Cristina, toți au crezut că Mihaela era victima, când, de fapt, era invers!

Imediat, a mers să își dea demisia și a luat legătura cu cei de la Kanal D. S-a angajat acolo, unde a moderat emisiunea TV „Drept la țintă”, apoi „Wowbiz”, alături de Andreea Mantea.

„Eu știam că ei vor să mă dea afară pentru că nu au putut să gestioneze scandalul imens din presă. Eu aveam o imagine de persoană familistă, cuminte.

Atunci am sunat la unul din șefii Kanal D, mi-am dat demisia din Antenă și am venit la turci. Pe vorbe am venit!”, a adăugat prezentatorul TV.