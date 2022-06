Delia a primit verdictul medicilor! Ce decizie a luat în legătură cu iUmor?

Mai precis, artista i-a anunțat pe urmăritori că se confruntă cu probleme de sănătate, cauzate de faptul că stă foarte mult pe scaun la filmări. Din acest motiv, a luat o decizie importantă în legătură cu iUmor.

Totodată, artista a făcut mai multe poze pentru a le arăta urmăritorilor deformațiile coloanei. În acest context, Delia a spus că vrea să fie mai activă fizic și să nu mai stea atât de mult pe scaun. Astfel, a decis să stea în picioare la filmările emisiunii iUmor.

„Nu am să mai stau jos la iUmor. Am să stau în picioare, am să fiu activă, am să privesc, dar n-am să mai stau jos pentru că stau prost jos. Oamenii oricum nu sunt făcuți să stea în fund jos”, a transmis Delia pe Instagram.

Cine a câștigat al 12-lea sezon iUmor?

Amintim că în semifinala din acest sezon s-au calificat 13 concurenți talentați, însă numai cinci glumeți au primit like-uri din partea juraților, ajunâng astfel în marea finală.

Mihai Radu, Radu Ghiurcă, Claudia Amuzica, Roxana Chiperi și Darisian Ștefan Luncanu au fost cei cinci norocoși care au ajuns în marea finală iUmor.

În 2022, ediția finală a fost extrem de lungă, aceasta a început la ora 20:30 și s-a terminat la ora 1:30. După o seară plină de numere de magie, roast și stand-up comedy, telespectatorii români și-au votat concurentul preferat.

După o noapte plină de emoții, Șerban Copoț și Dan Badea au anunțat marele câștigător. Mihai Radu a fost concurentul norocos care a plecat acasă cu 20.000 de euro, lăsând în urma sa o sală plină de râsete și un mesaj emoționant.

„Este un vis că sunt aici și am realizat treaba asta. În sfârșit am prins o cursă bună, de 20.000 de euro. Vă mulțumesc din suflet. Victorie”, a spus Mihai Radu, relatează evz.ro.

„Toate povestirile pe care o să vi le spun sunt din viața mea”, a spus Mihai Radu, înainte de numărul său în care a povestit cum a cunoscut-o pe soția lui.

Potrivit spuselor sale, după doar șase luni, cei doi s-au căsătorit și erau pe punctul de a deveni părinți.

Câștigătorul iUmor i-a impresionat pe jurați și pe telespectori cu glumele sale și cu naturalețea sa. La finalul numărului său, jurații l-au aplaudat în picioare.