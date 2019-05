Radu Mazăre este în continuare în închisoare, anunţă fratele lui, Mihai Mazăre. Autoritățile române nu l-au preluat nici până acum pe Mazăre, mai spune acesta, deși informațiile oficiale oferite până în acest moment au fost că luni fostul edil ar urma să ajungă în România.

„in momentul de fata este în puscarie, exact unde a fost si zilele trecute. Nu are vreo informatie despre cum va evolua ziua asta. Nu l-a căutat nimeni, nu i-a zis nimeni despre un program al zilei. (…) Nu are nici cea mai mica idee, nu stim ce face partea romana acolo. (…) Nu a fost mutat aseara, fiind si weekend nu a fost mutat. Este in continuare in acea camera groaznica, intr-o asteptare confuză”, a declarat Mihai Mazare, fratele lui Radu Mazăre, într-o intervenţie telefonică la postul România TV

Te-ar putea interesa și: