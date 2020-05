Principalele prevederi anunțate de Raluca Turcan:

„Azi guvernul a adoptat OUG pentru prelungirea unor măsuri de sprijin. Se vor aplica pentru o perioadă limitată și doar în unele domenii. Sunt pe mai multe domenii:

Pentru protecție socială: prelungirea șomajului tehnic până la 1 iunie, cu posibilitatea menținerii în domeniile care vor fi restricționate în continuare. Angajați cu contracte individuale, profesii liberale, PFA și alte categorii.

Intenția e să acordăm acest sprijin și în paralel, de la 1 iunie, să venim cu alte măsuri, care ar putea include susținerea unei părți din salariu.

Va fi prelungită măsura de acordare de zile libere plătite pentru părinți până la 12 iunie 2020.

Companiile și instituțiile cu mai mult de 50 de angajați vor fi obligate să instituie programe individualizate pentru angajați pentru a evita aglomerările.

Se continuă acordarea unor drepturi de asistență socială.

Sănătate: se vor aloca sume suplimentare pentru decontarea prioritară a concediilor medicale pentru persoanele infectate sau carantinate.

Consultațiile medicale la medicii de familie și în ambulatoriu vor putea fi în continuare acordate la distanță și se va putea face decontarea lor fără cardul de sănătate.

Serviciile medicale acordate în unitățile de asistență medicale se vor deconta la nivelul activității realizate efectiv – vor putea fi suplimentate sumele decontate.

Educație: transportul gratuit pentru elevi. Prin OUG am decis ca operatorii de transport să asigure transportul gratuit al elevilor sub sancțiunea încetării contractului. Sute de mii de copii văduviți până acum au primit o mână de ajutor. Licențele au fost prelungite, CJ-urile preiau aceste licențe cu operatorii de transport.

Fiscal: Asociațiile și fundațiile care achiziționează medicamente, echipamente de protecție să fie scutite de TVA dacă bunurile sunt utilizate în combaterea COVID sau donate unor entități care le folosesc în acest sens.

Cultură: Am introdus reglementări menite să susțină industria spectacolelor. Am introdus posibilitatea refolosirii biletelor deja achiziționate. Dacă pe parcursul unui an biletele nu au putut fi folosite, se vor returna banii. Pentru veniturile impozabile ale industriei de evenimente, ele vor fi plătite la momentul realizării veniturilor.

Economic: Prelungirea termenului de eliberare a certificatelor de urgență până la 31 mai. Până la 15 iunie e prelungită posibilitatea de depunere a solicitării pentru amânarea ratelor bancare.

Până la 15 iunie, instituțiile de credit vor evalua cererile de suspendare.

Pe perioada stării de alertă se interzic deconectările de la rețelele de utilități”

