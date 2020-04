Artista se află împreună cu iubitul ei, Ionuț Ghenu în Bali. Cei doi au fost nevoiți să se mute din vechea locație în urma unei decizii a Lorei.

Ce s-a întâmplat de fapt

„După întâlnirea cu șarpele de azi-noapte, vrem să ne mutăm. Suntem de o lună și o săptămâna izolați în Bali. Acum suntem într-o altă zonă, aici majoritatea turiștilor sunt blocați. Locuitorii sunt mult mai pașnici. Avem magazine bune, de unde ne putem face provizii”, a spus Lora.

Aceasta a postat pe youtube vlogul cu numărul 6 în care menționa ce a făcut-o să ia decizia de a se muta din vechea locație. Totodată, artista este optimistă și a spus că se va întoarce în noua locație și anul următor.

Plănuiește să se căsătorească cu iubitul său

“De câte ori am fixat data, de atâtea ori a intervenit ceva. Suntem într-o continuă vervă, muncim foarte mult, ne respectăm contractele. Am trecut și prin faza asta de teamă, am tot felul de momente, dar când sunt puțin liniștită și am timp să mă gândesc la asta, îmi dau seama că nu mi-e teamă, pur și simplu nu am grabă la măritat. Și el înțelege lucrurile acestea. Suntem împreună de patru ani și jumătate, mergem spre cinci”, a declarat cântăreața.