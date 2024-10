Președintele PSD, Marcel Ciolacu, candidat la alegerile prezidențiale, a anunțat duminică, în cadrul evenimentului de lansare a Proiectului de Țară, că aceasta este a doua lună consecutivă în care 3,8 milioane de pensionari din România primesc pensii mărite.

El a subliniat că aceste creșteri vor continua, exprimându-și angajamentul pentru respectul cuvenit celor care au muncit o viață întreagă.

Pe lângă pensii, Marcel Ciolacu a declarat că de la 1 ianuarie 2025, România se va alinia la standardele europene în ceea ce privește salariul minim, care va fi de 800 de euro brut.

Această măsură va afecta 1,4 milioane de angajați, iar pentru cei cu venituri mici și medii, se intenționează reducerea poverii fiscale pentru a le permite să rămână cu mai mulți bani în buzunare.

„Am făcut, în sfârșit, dreptate pentru 3,8 milioane de pensionari. Este a doua lună în care pensionarii primesc pensiile mărite. Și vom continua să le creștem pentru că, acești oameni care au muncit, merită respectul nostru. Totodată, de la 1 ianuarie 2025, ne vom alinia la salariul minim european. Vorbim de un venit de 800 de euro brut pentru 1,4 milioane de angajați. Și vreau, pentru cei cu venituri mici și medii, să reducem și povara fiscală, astfel încât oamenii să rămână cu mai mulți bani pentru familiile lor. Mai mult, am fost pe șantierele de pe Autostrada Moldovei, din Oltenia sau din Banat și am întâlnit mulți profesioniști, oameni cu experiență, care mi-au spus că, după mulți ani, au decis să se întoarcă în România. Pentru că și aici primesc aceleași salarii. În plus, costul vieții este mai mic și trăiesc mai bine!”, a declarat premierul.