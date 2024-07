Marcel Ciolacu ar spune „nu” cursei prezidențiale?

Președintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a dat de înțeles ar fi în stare să spună „nu” propunerii colegilor săi de a intra în cursa prezidențială. Ar putea fi primul lider de partid politic care nu candidează pentru funcția de președinte al României.

Nu este hotărât dacă să candideze sau nu, chiar dacă a primit propuneri din partea social-democraților. Abia pe data de 24 august 2024, va anunța personal dacă va intra sau nu în cursa prezidențială.

„Este posibil, este posibil orice. Nu am o reţinere. Nu sunt un om încrâncenat. Am pornit de la Tineret. Dacă voi decide să candidez şi dacă voi primi votul prietenilor mei, colegilor şi camarazilor mei atunci o să-mi asum şi acest lucru. Mai este până atunci – o săptămână-două. O să-mi anunţ într-un cadru oficial”, a spus el, miercuri seară, în cadrul emisiunii TV „Punctul Culminant” de pe România TV.

Ciolacu a dat asigurări că nu şi-a propus să-și anunțe candidatura la alegerile prezidențiale cât mai târziu posibil.

„Nu este o strategie. Eu sunt un om simplu. Nu e nicio tactică. Vă dau cuvântul meu de onoare. Eu sunt un om care își respectă colegii. E un climat normal la PSD. Avem idei diferite, avem dispute. Dacă președintele nu îi tratează normal, tot acest climat pică. Ce scheleți? Nu am furat, nu am dat în cap, nu mi-e rușine de nimic din ce am făcut în viața mea”, a precizat el.

Marcel Ciolacu vrea un nou mandat de președinte PSD

După ce va avea loc Congresul PSD din 24 august 2024, va fi ales noul lider al PSD și candidatul pentru alegerile prezidenţiale. El a reamintit tuturor că va candida pentru un nou mandat de lider al social-democraților. Este ferm convins că va avea un contracandidat.

„Vă spun cu certitudine. Voi candida la funcția de președinte al PSD. În acest moment avem o comisie, cum se fac competiția pentru funcția de președinte al României, cine sunt candidații. Eu sunt ferm convins că voi avea contracandidat la șefia PSD. Așa este corect.

Vom vedea, până pe 24 august vom alege funcția de președinte al partidului. Este posibil orice. Nu am o reținere. Nu sunt un om încrâncenat. Eu am pornit de la Tineret. Fiind toate alegerile în același an, alegerile pentru șefia PSD au picat între ele”, a explicat liderul social-democraților.