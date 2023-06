Liderul Partidului Național Liberal (PNL) a declarat în cursul zilei de luni, 26 iunie, că angajații din Educație și din Sănătate vor fi exceptați de la interdicția cumulului pensiei cu salariu.

Astfel, Nicolae Ciucă a precizat „Este vorba de aleși. E neconstituțional să se întrerupă mandatele celor care au fost aleși. Am discutat acest subiect”.

Motivul pentru care cei din Academia Română sunt exceptați

Pe fond, fostul prim-ministru al României a fost întrebat de jurnaliști care este motivul pentru care membrii Academiei Române se află pe lista celor exceptați.

„Au fost discutate ca abordări de principiu două domenii – domeniul Educației și domeniul Sănătății, pentru că acolo continuă să-și desfășoare activitatea și cei care au ieșit la pensie. Impactul cel mai mare este la învățământ pe mediul rural”, a declarat șeful Senatului, Nicolae Ciucă.

Cumulul pensiei cu salariu va fi eliminat până la finalul sesiunii parlamentare

În urmă cu ceva timp, fostul premier a mai spus că mai multe legi, care au legătură cu pensiile, vor fi adoptate până la finalul sesiunii parlamentare. Aici intră legea pensiilor de serviciu, legea pensiilor parlamentarilor și legea cumulului pensiei cu salariul.

„Magistraţii este ilegal să facă grevă, ca atare am înţeles şi am discutat la nivelul coaliţiei, am avut miniştrii de linie cu care am analizat această situaţie. Decizia pe care am luat-o astăzi a fost ca săptămâna viitoare, luni, miniştrii să fie prezenţi la toate activităţile, atât cele guvernamentale cât şi cele care urmează să se desfăşoare în Parlament, pentru a putea să soluţionăm tocmai aceste aspecte.

Unul dintre ele este legea pensiilor speciale, care va fi soluţionat şi există din raportarea ministrului Muncii acceptul la nivelul Comisiei pe conţinutul proiectului de lege, de asemenea este vorba de legea pensiilor parlamentarilor care va fi aprobată săptămâna viitoare şi legea cumulului pensiei cu salariul. Toate aceste chestiuni vor fi soluţionate până la închiderea sesiunii parlamentare, miercuri.” a spus Nicolae Ciucă.

Nu în ultimul rând, el a mai spus că miniştrii PNL vor fi prezenţi la toate activităţile din legislativ.