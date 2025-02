Călin Georgescu le-a transmis românilor un nou mesaj după protestul pro-democrație de sâmbătă, din Piața Victoriei. El a spus că această acțiune a fost un gest de voință, nu unul legat de alegeri, iar românii au demonstrat din nou că pot lupta împotriva corupției.

Le-a mulțumit oamenilor pentru această zi, spunând că libertatea îi face puternici. Acesta a precizat că nu a anunțat un protest de amploare și nici nu a chemat oamenii la protest, ci doar anumite televiziuni au spus asta.

El a explicat că scopul zilei a fost să arate că, simbolic, într-o singură zi, se pot aduna semnături pentru a reconfirma unitatea poporului. În final, politicianul a subliniat că această acțiune a demonstrat capacitatea oamenilor de a lupta împotriva sistemului.

Călin Georgescu a ținut să laude în mesajul său și pe „partenerii” din Statele Unite. Dacă nu ar fi existat parteneriatul puternic cu americanii, România nu ar fi fost acum în NATO sau în UE și, chiar mai mult, nici Uniunea Europeană n-ar fi existat, consideră Georgescu.

„Dragii mei, vă mulțumesc pentru această zi splendidă, în care am dovedit că fiind liberi suntem puternici pentru totdeauna. Am văzut că în presa Soroșistă invențiile sunt la ordinea zilei, și astfel se titrează că astăzi au fost puțini oameni, că nu a fost un mare protest, că a fost noapte în loc de zi, că a fost cald și nu frig, apă sau vin.

Eu nu am spus că azi va fi un protest de amploare, și nici nu am invitat la un protest. Asta au spus televiziunile Soroș 1, Soroș 3 și Soroș 24. Eu am spus că astăzi este momentul în care vom dovedi că într-o singură zi, simbolic, putem strânge semnăturile pentru a reconfirma unirea poporului nostru, și asta am făcut.

Fiecare om care a fost prezent astăzi în Piața Constituției a fost reprezentantul a minimum alți 100 de oameni. Fiecare a venit cu o medie de cel puțin 100 de semnături. Asta înseamnă că dacă în Piața Constituției am fost 2.000 de oameni, atunci înseamnă că avem 200.000 de semnături.

Sigur, o să-i lăsăm pe aleșii lui Soroș să ne numere cât vor ei, în presa lor coruptă din banii de USAID, iar noi vom număra ce ne interesează, adică semnăturile. Astăzi, doar partidul AUR a anunțat că are peste 300.000 de semnături. Chiar și așa, vă rog pe cei ce nu ați reușit încă să semnați, să mergeți la filialele AUR și POT și să vă înscrieți pe liste.

Să avem mai multe semnături ca niciodată, ca o certitudine a hotărârii noastre, a tuturor. Este, însă, interzis, ca o persoană să se semneze de mai multe ori. Dacă se întâmplă, semnătura va fi, evident, anulată.

Astăzi am dat cea mai clară dovadă de transparență din ultimii 35 de ani. În fața unei întregi lumi democratice, mii de oameni au venit cu listele de semnături în Piața Constituției, făcând asta în numele a sute de mii de români.

Să reținem că ce am făcut astăzi a fost un act de voință și nu o acțiune electorală. De ce? Pentru că ilegalitatea făcută de CCR prin anularea alegerilor nu mai trebuie permisă niciodată, în nicio țară democratică, nu doar în România. Până în ultimul moment e nevoie să cerem turul doi înapoi.

Prin acțiunea de astăzi dovedim că noi, poporul, suntem pregătiți pentru orice. Pentru orice luptă cu sistemul malefic care conduce România prin abuz și nedreptate. Politicienilor corupți nu le putem cere să se trezească în conștiință, ci să privească realitatea.

Mulțumesc partidelor AUR și POT, care au arătat că sunt singurele partide care prețuiesc românii și România. AUR și POT, precum și alte partide neparlamentare au dat un exemplu de demnitate politică pe care, în timp, o vor înțelege și alții. Asta dacă pentru restul partidelor nu este deja prea târziu.

Avem semnăturile ca simbol al unirii și al puterii. Așa cum am spus, încă, turul doi reprezintă singura cale de reintrare în normalitate și legalitate. Nu uitați acest aspect.

Partenerii noștri euroatlantici analizează dacă politica infectată mai dorește să se trezească sau să se trateze cu democrație. Le aduc aminte acestor personaje corupte că dacă SUA nu erau partenerii noștri, atunci România nu era nici membră NATO, nici membră a UE. Fără parteneriatul cu SUA nu eram parte a acestei structuri.

Dacă falșii conducători de la București vor continua cu această atitudine față de Administrația Trump și poporul român, atunci România riscă să piardă tot ce a obținut până acum prin prisma acestei relații.

Chiaburii de la Bruxelles vor pleca curând. Dar pe noi ne interesează faptul că administrația președintelui Trump și Vance va rămâne, iar noi vrem să rămânem alături de ea. E bine să reținem că fără America, nici ceea ce numim astăzi Uniunea Europeană nu ar fi existat. Acesta este adevărul istoric.

Pentru cei care nu ați putut ajunge astăzi la București, în scurt timp voi anunța pe pagina oficială de Facebook și pe site-ul meu adresele de corespondență unde veți putea trimite listele de semnături, care de principiu vor fi la sediile AUR și POT.

Dragii mei, vă rog să credeți în voi și în Dumnezeu, pentru că așa cum ați văzut, acolo ne este puterea. Noi suntem poporul, noi suntem România, noi suntem cei mai puternici”, a spus politicianul.