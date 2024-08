Deși este un adevărat buzzword, termenul de inteligență artificială nu este unul nou. A apărut în anul 1956, în cadrul unei conferințe științifice la Universitatea Dartmouth din Hanovra, New Hampshire. Iar o primă definiție a venit de la unul dintre părinții fondatori, Marvin Minsky. El a descris-o ca fiind „știința de a produce mașini care să facă lucruri ce ar necesita inteligență dacă ar fi realizate de oameni”.

Lucrurile au avansat în timp. Din 1956 și până în prezent, inteligența artificială s-a dezvoltat foarte mult. Până în punctul în care oamenii au ajuns să se teamă că locurile lor vor fi ocupate de această nouă tehnologie. Însă lucrurile nu stau chiar așa. Rolul acesteia este să ne ajute și să ne ușureze sarcinile de zi cu zi.

Tomer Mozafi este co-fondator al AiSA (Artificial Intelligence Space Analytics). Numele firmei sale face referire întocmai la faptul că activitatea întreprinsă este bazată pe inteligența artificială în spațiul real, din care extrage date analitice, după cum a explicat tânărul într-un interviu pentru infofinanciar.ro

Tomer și-a început activitatea în mediul antreprenorial de la vârsta de 16 ani. Însă nu în domeniul IT, ci în muzică. „Cu predat de muzică, pentru că îmi place foarte mult”, a precizat tânărul, pentru care arta este un loc din care pornește mereu.

Mai apoi, antreprenorul s-a îndreptat spre partea de grafică și, ulterior, a avansat și la IT.

La vârsta de 18 ani și-a deschis o firmă de web development. Ceea ce făcea era să dezvolte website-uri și să ajute firmele să aibă prezență digitală. Mai apoi, cât timp era la studii în Marea Britanie, la Universitatea din Birmingham, și-a deschis un start-up bazat pe inteligență artificială. Însă a făcut acest lucru înainte de boom-ul AI.

După ce s-a întors acasă de la studii, Tomer a pornit la drum cu AiSA. Însă ce făcea, mai exact, la început? După cum a transmis fondatorul, scopul era să ajute firme să implementeze tehnologia lor în spații fizice. „Adică firme cum ar fi magazinele de retail în care clienții se duc și cumpără fizic.”

„Noi am implementat tehnologia noastră astfel încât să îi ajutăm pe clienți să se descurce mai bine în magazine. Să le facem experiența mai ușoară. Atât lor, cât și angajaților din magazin. Dar și managementului, cu atât mai mult, pentru a putea să colecteze date și să înțeleagă ce se întâmplă în magazin pentru a putea optimiza operațiunile. Pe scurt, asta încercăm să facem, să salvăm timp și bani oamenilor cu care interacționăm”, a mai evidențiat Tomer Mozafi.

După mai multe experiențe avute cu mari companii, firme de retail și curierat, echipa și-a dat seama de direcția în care vrea să ducă AiSA.

Pentru a înțelege mai bine, antreprenorul ne-a oferit și un exemplu. Să spunem că o persoană intră pe un site cu produse electronice pentru a-și achiziționa un laptop. Dar nu are foarte multe cunoștințe despre ce vrea să cumpere. Tot ceea ce știe este faptul că își dorește să poată juca jocuri video pe un laptop, fără ca acesta să cedeze.

Și atunci agentul respectiv răspunde foarte uman. Se poate purta și un dialog verbal, dar și în scris, ca pe chat. Și răspunde cu un produs recomandat sau mai multe, pentru ceea ce are nevoie, din baza de date a magazinului respectiv și face trimiterea”, explică Tomer Mozafi.

„Deci, decât să caute în specificații și pe internet, să se intereseze foarte mult și să cumpere ceva peste buget poate, mai bine poate vorbi cu acest bot conversațional, care se regăsește pe site-ul de unde dorește să facă achiziția. Acesta este antrenat strict pe baza de date a site-ului respectiv, astfel încât să recomande produse bazate pe nevoiele sale. Și atunci mai degrabă îi scrie «Doresc să mă joc jocuri video, am un buget maxim de 5.000 de lei și nu mă pricep foarte bine la laptop-uri».

Tomer a mai precizat că AiSA nu este un business cu cifre de afaceri „impresionante”. Este încă un start-up la început de drum. Dar un lucru de care este mândru este acela că toate reușitele au fost realizate fără să aibă parte de investiție externă. „Facem totul din eforturile noastre”, a mai punctat el.

Cu toate că a avut interacțiuni cu mai mulți investitori, nu consideră necesar acest pas. Cel puțin nu pentru moment.

Pentru viitor, pe agenda companiei se află scalarea produsului. Mai exact, să aibă cinci clienți destul de mari până la finalul anului 2024. „Și prin mari nu fac referire la mărimea lor, ci la ciclurile de vânzare. Să știm că produsul nostru rulează. Că învățăm pe baza lui și că avem cât mai multe experiențe”, precizează antreprenorul.

Totodată, un alt lucru pe care Tomer speră să îl mai realizeze în viitor este să își crească echipa. De la patru membri, doi co-fondatori și doi oameni pe care i-au cooptat ulterior, la 10-15 membri.

Echipa AiSA a avut parte și de impedimente de-a lungul timpului. Conform spuselor co-fondatorului, una dintre cele mai mari provocări a fost, ca start-up, mai ales la început, lipsa de suport. În plus, atunci când lucrezi cu firme mari – pentru că, așa cum a spus tânărul antreprenor „acesta este lucrul pe care ți-l dorești ca start-up” – totul este ghidat de acestea.

Antreprenorul a mai subliniat că cea mai mare provocare a fost să învețe să spună „Nu”. Să refuze colaborarea cu unele companii pentru că aceea nu era direcția în care vizualizau evoluția produsului. În plus, un alt aspect peste care au fost nevoiți să învețe să treacă a fost „ieșirea din joc”. Să învețe când să spună „stop”.

Tomer Mozafi a mai precizat că, după ce s-a întors de la studii, a luat parte la mai multe acceleratoare. Printre acestea se numără și F&B Business Accelerator. În urma participării s-a dezvoltat atât pe plan personal, cât și pe plan profesional.

Pe plan personal, ceea ce a făcut F&B Business Accelerator a fost să îl ajute să se dezvolte „pentru că am cunoscut oameni din diverse medii, din diverse orașe, diverse piețe”. Aceștia l-au ajutat să înțeleagă cum poate să gândească cineva și la altă vârstă, cu altă experiență. În acest fel el a putut aprecia care este nivelul la care se situează și cât de multe a reușit să parcurgă de la o vârstă fragedă.

„În mediul profesional m-a ajutat foarte mult pentru că am avut acces la un cerc de mentorat foarte bun. Este un program serios, în care mi se pare că sunt dedicați și fondatorii, echipa respectivă. Dar și foarte implicați oamenii cu care am fost eu în grup în acest accelerator. Și am reușit cu start-up-ul să extragem niște relații pe care încă le avem”, a mai declarat Tomer Mozafi.