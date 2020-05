În vreme ce COVID – 19 zguduie sănătatea, dar și economia Italiei, Mafia construiește, răbdătoare, planuri care îi vor aduce milioane de euro. Cea mai simplă schemă începe cu ajutoare pentru italienii care au scăpătat în această grea perioadă.

Slăbiciunile economiei, ce oportunitate

În ultimii ani, economia italiană nu s-a putut lăuda cu performanțe deosebite. Creșterea economică foarte lentă și sporirea, an după an, a șomajului, au pus mare presiune asupra populației. Astfel, pandemia a venit deja pe un fond slăbit și a făcut ravagii în peninsulă, mai ales în sud, unde semnele sărăciei au fost mai mereu evidente. Acolo, din ce în ce mai mulți italieni se vaită că nu au ce mânca. Statul face ce poate, dar se mișcă prea greu pentru cei nevoiași. Astfel de momente sunt mană cerească pentru Mafie.

Ajutoare umanitare de la Mafie

În Sicilia, mai precis în suburbiile orașului Palermo, un tânăr despre care toată lumea știe că este mafiot, împarte ajutoare alimentare săracilor. Nimeni nu refuză pachetele cu mâncare care vin zilnic. ”Mă sună oamenii zilnic. Unii chiar plâng la telefon pentru că nu au ce să dea de mâncare copiilor. Sunt disperați! O femeie, care are cinci copiii, mă sună zi de zi”, spune distribuitorul. Tânărul, deși nu a recunoscut niciodată că ar face parte din Mafie, spune, totuși, că ”dacă a ajuta oamenii înseamnă să fii mafiot, atunci e mândru de acestă calitate”.

Nimic nou sub soare

Criza generată de SARS CoV2 este nouă, dar practicile Mafiei sunt vechi. ”Țelul acestor acțiuni este să aducă credibilitate Mafiei și să propună o alternativă la măsurile pe care le ia statul”, spune Nicola Gratteri, anchetator antimafia și șeful biroului procurorilor din localitatea Catanzaro, din Calabria. În plus, așa dobândesc și o masă de sprijinitori, de fani. ”Mafia nu a făcut nimic din generozitate, din altruism. Acest fel de a gândi nu există în crima organizată. Principiul este clar: o mână spală pe cealaltă!”, spune Enza Rando, angajatul unei organizații antimafia. La început, săracilor ajutați nu li se cere nimic în schimb, uneori poate luni în șir, dar toți știu că au o datorie de plătit, într-un fel sau altul. Marcello ține un restaurant în centrul orașului Palermo. Locanta a fost închisă în martie, odată cu venirea măsurilor antipandemie. El știe că va fi căutat de Mafie cât de curând, este limpede ca lumina zilei. Într-o bună zi, un mafiot îi va ciocăni la ușă și îi va propune să îi cumpere, pe loc, afacerea. Din acel moment nu mai rămâne nimic de făcut în afară de negocierea sumei. ”Mă scufund lent. Dacă cineva vine și îmi aruncă un colac de salvare, nu am decât două opțiuni: mă salvez sau mă duc la fund”, spune Marcello.

Mafia nu pierde niciodată

Așa spune Gaspardo Motulo, un fost mafiot Sicilian care s-a căit și a devenit martor-cheie în multe anchete oficiale. ”Exact așa făceam și eu”, zice Gaspardo. ”Eram fermecător, aveam timp pentru toți, dădeam dovadă de mereu de generozitate, nimeni nu îmi cunoștea adevărata față. Dar toți știau că eram un criminal cu peste 20 de asasinate la activ”, spune Motulo. Fostul mafiot a vorbit pentru BBC dintr-o locație secretă, unde se află sub protecția poliției. Acum își petrece zilele pictând și dând informații despre Mafia. ”Nu am ajutat pe nimeni pe gratis”, spune Motulo, ”dar, în criză este ușor”, punctează el. ”Când îți plâng copiii de foame și știi că nu ai ce să le pui pe masă nici a doua zi, și că ești falit, atunci nu te mai gândești la consecințele faptului că ai fost ajutat de cine nu trebuie. Tot ce te interesează este să faci cumva să supraviețuiești”, spune fostul mafiot. După o vreme, poate în preajma unor alegeri, cel care a oferit ajutor se prezintă la cei ajutați și le aduce aminte de gestul generos de care au beneficiat. ” Mai știi când te-am ajutat? Acum am și eu nevoie de ajutorul tău”, va spune mafiotul, și nu vei putea să îl refuzi. Motulo mai spune că, spre deosebire de stat, Mafia are lichidități pe care le poate debloca imediat, ceea ce îi oferă un avantaj foarte mare.

Alternativa nu e prea fericită

Antonio și soția sa, Francesca, au o mica măcelărie în orășelul Apulia, tot în sudul Italiei. Și ei se trăduiesc să facă cumva față crizei. În urmă cu câteva zile, un domn s-a oferit să le dea un împrumut ca să treacă mai ușor peste greutăți. Cei doi soți s-au privit în ochi și au refuzat generoasa ofertă. ”Știam unde voiau să ne aducă”, a spus Antonio. Împrumuturile sunt o afacere de bază a Mafiei. ”Îți împrumută niște bani, apoi începe o lungă agonie”, spune anchetatorul Gratteri. ”Țelul final al unui mafiot nu este acela de a face bani, ci de a obține o afacere prin care să poată spăla bani”, mai adaugă Gratteri. ”Dacă statul nu va reacționa cu rapiditate și fermitate, dacă statul nu va fi în stare să-i ajute, foarte mulți italieni vor fi aruncați în brațele Mafiei”, spune și un specialist implicat în ajutorarea celor sărmani.

O singură șansă

Statul a promis câte 25.000 de euro ajutor pentru firmele mici. Dar patronal de restaurant Marcello nu va accepta acest sprijin guvernamental. ”Nu o să îi pot înapoia. Dacă redeschid afacerea, după relaxare, vom fi obligați să păstrăm distanțarea socială, ceea ce înseamnă mai puțini clienți, deci mai puțini bani”, spune Marcello. El știe că toți proprietarii de restaurant gândesc la fel, că nu vor avea de unde să plătească înapoi sprijinul oferit de stat. Mai toți iau în calcul să vândă restaurantele către Mafia. Singura opțiune viabilă. ”Simt că am eșuat lamentabil”, spune Marcello. ”Mafia e tot ce urăsc mai mult, și acum sunt nevoit să-i cedez afacerea”.