Foști colegi de națională, relația dintre Gică Hagi și Dănuț Lupu a fost una proastă de-a lungul timpului. Lupu la atacat pe Hagi ori de câte ori a avut ocazia. Cu toate astea, managerul de la Farul și-a manifestat părerea de rău după ce Lupu a fost încarcerat și i-a transmis un mesaj de încurajare.

Acesta a comentat şi atacurile lui Dănuţ Lupu, precizând că nu este supărat pe acesta. Hagi a spus că oricine este liber să spună orice, dar asta nu înseamnă că ce spune este și adevărat.

„Ce să am? Am fost colegi, am jucat, am fost câteodată rivali. Pur și simplu, din punctul meu de vedere, nu am avut nimic, niciodată. Respect total, o zic fără nicio problemă. Am spus că nu mă supăr pe niciun coleg de-al meu. Fiecare e liber să zică, nu înseamnă că e și adevărat. Fiecare poate să zică lucruri, fiecare poate să comenteze în felul lui, fiecare e liber. Eu n-am cum să mă supăr niciodată pe un fost coleg”.