Dănuț Lupu a fost dat în urmărire de Poliția Română după ce nu s-a prezentat la Penitenciarul Rahova pentru a-şi ispăşi condamnarea definitivă de 7 luni şi 10 zile de închisoare. Fostul sportiv nu a fost găsit nici acasă, astfel că polițiștii nu au putut pune în executare mandatul. Drept urmare, el a fost pus sub urmărire generală.

Fostul internațional a oferit luni un interviu televizat în care anunță că era plecat din țară cu familia și că se va întoarce în weekend în România. El a dezvăluit și că va sta în spatele gratiilor doar jumătate din timpul cerut judecător, adică aproximativ 3 luni și jumătate.

Condamnarea vine după ce fostul sportiv a fost oprit de către poliție și prins conducând fără carnet. Fostul internațional spune că a fost obligat de circumstanțe să conducă astfel și că își regretă fapta.

„Duminică, mă vor lua de la aeroport. Mă duc la frontieră și predau pașaportul. (…) Dragi copii, să știți că viața e mai importantă decât toate. Nu mai urcați fără permis și băuți la volan. De droguri nici nu mai zic. M-am urcat la volan doar că trebuia să ajung la spital, pentru că îmi era foarte rău. Nu am făcut accident, nu am fost băut. Am ajuns la spital și mi s-a făcut ce a trebuit.

Fostul team-manager al CS Dinamo a declarat în cadrul interviului televizat că va respecta decizia autorităților. El a precizat că atunci când se va întoarce în țară va merge la poliție.

„Până la urma urmei, nu am omorât pe nimeni, nu am furat bani, nu m-au prins drogat, nu m-au prins băut. Astea sunt legile în România, nu avem ce face. Eu le respect, dacă ei au considerat că sunt un pericol public nu am ce să fac.

Eu trebuie să mă predau, acum, în 6 ore, Pe undeva, poate, nu știu dacă am făcut bine sau rău. Eu sunt plecat de o săptămână din țară, am să mă întorc sâmbătă sau duminică și am să mă întorc să fac ce îmi cere statul”, a precizat Lupu.