Guvernul României se pregătește să emită o Ordonanță de Urgență în luna octombrie, care va aduce schimbări semnificative în industria jocurilor de noroc din țară. Deși una dintre cele mai notabile modificări va consta în majorarea taxelor pentru operatorii din această industrie, OUG-ul are și numeroase aspecte pozitive care vizează ordinea, predictibilitatea și consolidarea cadrului legal pentru această industrie.

Potrivit oficialilor guvernamentali, aceste schimbări sunt esențiale pentru a aborda problemele delicate generate de industria jocurilor de noroc în ultimii ani.

În primul rând Ordonanța va interzice operatorilor din industria jocurilor de noroc să opereze prin firme aflate în offshore-uri. De asemenea, se constituie un fond financiar destinat tratării dependenței de jocurile de noroc, acțiunilor de prevenire și educație în acest domeniu.

În plus, OUG-ul va impune operatorilor din industria jocurilor de noroc să ofere garanții solide pentru respectarea obligațiilor legale.

Noile reguli implementate vor încuraja responsabilitatea în industrie. Sunt astfel luate măsuri ce vor asigura venituri suplimentare la bugetul de stat, măsuri ce vor asigura un standard de profesionalism ridicat în rândul operatorilor de jocuri de noroc și măsuri ce vor asigura protecția sporită a jucătorilor și, implicit, familiilor acestora.

Prin măsurile propuse, Guvernul își propune să consolideze credibilitatea industriei jocurilor de noroc din România.

Există îngrijorări că modificările legislative ar putea elimina peste 250 de companii mici din industria jocurilor de noroc, avantajând operatorii mari cu caracteristici de multinațională. Cel puțin așa susțin susţin reprezentanţi ai Patronatului Organizatorilor, Producătorilor şi Exploatatorilor de jocuri de noroc şi Asociaţiei Organizatorilor şi Producătorilor de Jocuri de Noroc (AOPJNR).

„Sub aparenţa unor măriri de taxe cu scopul majorării colectării bugetare, se urmăreşte, de fapt, eliberarea pieţei de profil de companiile cu capital autohton, în favoarea câtorva multinaţionale, respectiv actorii mari din domeniu, care îşi externalizează an de an, sub diverse forme, profiturile”, spun cei din AOPJNR.