Astfel, conform cotelor de la casa de pariuri Betano, cele mai mari șanse să ajungă președinte le are Mircea Geoană, cu o cotă de 2.5, în timp ce Nicolae Ciucă are cota 5. Surpriză topului este George Simion, care, conform casei de pariuri, are șanse mai mari să ajungă președinte decât Marcel Ciolacu. Președintele AUR are cotă 6, în timp ce președintele PSD are cota 7.

În top se află și Laura Codruța Kovesi care are cota 11 să câștige alegerile prezidențiale.

Ce spunea Kelemen Hunor despre alegerile prezidențiale

Deși este dat de casele de pariuri ca fiind favorit, Preşedintele UDMR Kelemen Hunor susţine că Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, nu are şanse la alegerile prezidenţiale fără un partid în spate. Liderul UDMR nu crede că PSD l-ar putea susţine, din nou, pe Mircea Geoană pentru Cotroceni, după eşecul din 2009.

Preşedintele UDMR Kelemen Hunor a fost întrebat în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, dacă îi mai dă vreo şansă lui Mircea Geoană la alegerile prezidenţiale.

”Nu prea. Fără partid nu are cum. Nici eu nu cred că domnul Geoană crede că va fi candidatul PSD. Nu cred. Totuşi, are o experienţă, a fost şi preşedintele PSD, cunoaşte partidul bine. De ce să-l susţină PSD? Normal, Marcel Ciolacu ar trebui să fie candidatul PSD pentru că este preşedintele partidului. Nu ştiu dacă-şi doreşte. Nu sunt foarte convins că Marcel Ciolacu îşi doreşte să fie candidat la prezidenţiale”, a spus Kelemen Hunor la Prima TV.

În schimb, deși casele de pariuri nu o văd ca fiind favorită în cursa pentru alegerile prezidențiale, preşedintele UDMR Kelemen Hunor susţine că şefa Parchetului European, Laura Codruţa Kovesi, ar putea candida la alegerile prezidenţiale de anul viitor, în ciuda faptului că, momentan, a spus „Nu!” în mai multe limbi străine. ”Anul viitor în mai-iunie poate să spună Da!”, este de părere liderul UDMR.

Preşedintele UDMR Kelemen Hunor a fost întrebat, în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, dacă o vede pe Laura Codruţa Kovesi printre candidaţii la alegerile prezidenţiale de anul viitor.

„Da. Anul acesta poate să spună ”Nu!”, anul viitor în mai-iunie poate să spună ”Da!”. O cred pe Kovesi când spune ”Nu!”. În acel moment cred că a fost sinceră. Dar haideţi să vedem ce se va întâmpla anul viitor în mai-iunie, imediat după alegerile europarlamentare. În acest moment, eu nu văd în România nicio personalitate care să reziste un an de zile în funcţia de candidat. Nu suntem în America. Sunt foarte mulţi care o măsoară pe doamna Kovesi în sondajele de opinie şi nu stă rău”, a spus Kelemen Hunor, la Prima TV.