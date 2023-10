Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat că sprijină o lege a malpraxisului care respectă independenţa profesională a medicilor, încurajează activitatea medicală, descurajează medicina defensivă şi nu duce la „înrobirea” corpului medical din punct de vedere financiar.

„În spaţiul public circulă tot felul de informaţii legate de malpraxis şi de faptul că se încearcă dezincriminarea activităţii medicale. Suntem perfect de acord. Ministerul Sănătăţii, din păcate, nu a primit din partea Colegiului Medicilor din România niciun fel de document oficial. Am avut o discuţie preliminară în urmă cu mult timp cu domnul profesor Coriu (prof. dr. Daniel Coriu, preşedintele Colegiului Medicilor din România – n.red.), sprijinim orice fel de iniţiativă legislativă, care însă trebuie să respecte două lucruri: trebuie să respecte independenţa profesională a medicilor, pe de o parte, şi să încurajeze activitatea medicală şi să descurajeze medicina defensivă, cu precizarea că această dezincriminare are anumite limite, pentru că o acţiune penală a unei persoane fizice nu poate fi împiedicată de nicio lege, pentru că este anticonstituţional, deci trebuie să înţelegem lucrul ăsta”, a afirmat duminică Alexandru Rafila la o conferinţă de presă.

El a menţionat că o lege a malpraxisului nu trebuie să ducă la „înrobirea” medicilor din punct de vedere financiar.

„Şi al doilea lucru care cred că este extrem de important şi aş vrea ca toată lumea, mai ales colegii medici, să îl reţină: nu trebuie să avem o lege a malpraxisului care să pună în funcţiune un mecanism care să înrobească medicii din punct de vedere financiar. Nu trebuie să ajungem în situaţia în care medicii să trebuiască să plătească sume mari de bani după un an, doi ani de funcţionare a unei astfel de legi, încât ei să îşi poată dobândi dreptul de liberă practică. Dreptul de liberă practică al unui medic este sfânt, nu trebuie condiţionat de plata unor sume mari către societăţile de asigurări”, a adăugat ministrul.

Potrivit lui Rafila, Ministerul Sănătăţii va fi principalul partener şi promotor al unui proiect „care respectă aceste principii: respectul independenţei profesionale şi acest lucru care nu duce la înrobirea corpului medical din punct de vedere financiar”.

Rafila: Alegerile din colegiile medicilor vor fi transparente

Ministerul Sănătăţii va face toate demersurile legale astfel încât să asigure transparenţa alegerilor din colegiile medicilor, urmând să fie desemnaţi observatori care să participe la procesul electoral, pentru a nu exista niciun fel de dubii, a declarat, duminică, ministrul Alexandru Rafila.

„Aş vrea să mă refer la alegerile care au loc în colegiile medicilor. Ministerul Sănătăţii va face toate demersurile legale încât să asigure transparenţa acestor alegeri, fie că discutăm de Colegiul Medicilor din România, fie că discutăm de Colegiul Medicilor Stomatologi. Conform atribuţiilor legale, trebuie desemnaţi observatori la aceste alegeri care să poată să participe la întregul proces electoral, inclusiv la numărătoarea voturilor, încât să nu existe niciun fel de dubii legate de modul în care se desfăşoară aceste alegeri din punctul de vedere al legalităţii. Şi noi vom face acest lucru asumat şi vom colabora în acest sens cu organisme profesionale, cu organizaţii neguvernamentale care să asigure imparţialitatea acestor alegeri”, a afirmat Rafila, la o conferinţă de presă.

El a menţionat că trebuie să se evite conflictele de interese de natură legală sau morală.

„Şi aş vrea să mai spun un lucru, care cred că este important şi pe care corpul medical ar trebui să îl înţeleagă. Este vorba şi de faptul că aceste alegeri ar trebui să aducă în fruntea colegilor, fie că discutăm de colegiile judeţene, de colegiile naţionale, de comisiile de disciplină, oameni în care medicii care îşi desfăşoară activitatea să aibă încredere, să evite conflictele de interese care pot să fie de natură legală sau de natură morală, câteodată, încât să nu existe niciun fel de dubiu atunci când, de exemplu, (…) o anumită decizie a unei comisii de disciplină este ulterior judecată sau aprobată de membrul aceleiaşi familii. Cred că lucrul ăsta trebuie să fie clar pentru toată lumea. ‘Nu’ conflictelor de interese în colegiile medicilor, fie că ele sunt legale, fie că ele sunt morale”, a precizat Alexandru Rafila.

Întrebat cine vor fi observatorii la alegerile de la colegiile medicilor, Rafila a răspuns că aceştia vor fi putea fi reprezentanţi din instituţiile Ministerului Sănătăţii, din zona organizaţiilor profesionale sau neguvernamentale.

„Am elaborat un ordin de ministru, aşteptăm modificarea Legii 95 care să facă mai clară această posibilitate a Ministerului Sănătăţii să desemneze astfel de observatori şi vor fi atât reprezentanţi din instituţiile Ministerului Sănătăţii, cât şi reprezentanţi (…) din zona organizaţiilor profesionale sau neguvernamentale observatori care să poată să asigure această activitate pe întreaga durată a procesului electoral, care este destul de lungă, este repetată şi trebuie să existe suficient de multe persoane care să poată să facă acest lucru”, a explicat ministrul.

Întrebat câte situaţii de conflict de interese există, Alexandru Rafila a spus: „Nu ştiu cine candidează, nu m-am uitat să văd cine candidează, încerc să mă depărtez un pic, având în vedere funcţia publică pe care o deţin în momentul de faţă, pentru că puteam să candidez şi eu şi am făcut-o în precedenta legislatură şi chiar dacă am fost ales în consiliul de la municipiul Bucureşti, m-am suspendat imediat, pentru că nu era în regulă să fiu parlamentar şi să activez şi în conducerea Colegiului Medicilor, deci am evitat un astfel posibil conflict de interese”.