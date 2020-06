Care este principala ta lecție de leadership din această perioadă?



Lecția de leadership învățată de mine a fost solidaritatea oamenilor în această luptă oarbă cu inamicul nevăzut. Umanitatea a reacționat la nevoia de a ne proteja reciproc; am considerat asta o lecție a umanității pentru noi, ca societate. Ar fi interesant să o aplicăm și în business, la nivel de țară, industrie sau chiar echipă. Probabil am fi uimiți să vedem câtă valoare poate produce.

Care au fost primele 3 lucruri pe care le-ai făcut atunci când mediul de afaceri din România a început să semnaleze o posibilă criză cauzată de COVID-19 și de ce?



Securizare cash flow , cu accent major pe încasări pentru contractele în derulare. Construim patru aqua parcuri pentru investitori privați și publici în acest moment, toate în România, și din fericire perspectiva de business pentru acest tip de investiții nu e dramatic afectată de noua normalitate, acestea vor fi probabil unele din cele mai sigure distracții ale viitorului. Am intensificat diversificarea liniilor de venit prin întoarcerea către piața de rezidențial. Listarea unei game premium de piscine rezidențiale în cadrul platformei Vivre va aduce în curțile multori români și vecini bulgari bucuria unui nou stil de viață: luxul piscinei la tine acasă! Investiția în IT inițiată în 2019 și care are la bază o aplicație tip birou virtual mi-a captat focusul, dată fiind oportunitatea în contextul actual. Împreună cu partenerul meu din acest business, am hotărît atragerea unui capital pentru finalizarea rapidă a proiectului, care este deja 80% funcțional. La această dată avem în discuție un term sheet specific negocierilor pentru finanțările de tip seed . Sperăm ca în scurt timp să comunicăm despre această finanțare.

Care au fost cele 3 surse unde ai căutat inspirație pentru a decide ce să faci pentru dezvoltarea afacerilor tale și cum te-a inspirat fiecare?



Inspirația vine mai mereu de la oamenii cu care te înconjori, valorile pe care alegi să le cultivi în tine și cât de mult ești dispus să înveți lucruri noi, cel puțin așa funcționează la mine.

Curajul de a contextualiza cu oameni care clădesc afaceri de referință în domeniile lor la nivel internațional aduce un mare beneficiu, atât prin energia împărtășită, cât și prin informațiile directe sau indirecte pe care le primești.

Valorile creează punți solide peste cutumele de business, care te duc mai repede aproape de noi perspective de dezvoltare.

Îmi place să spun că nu ceea ce știu mă definește, ci ceea ce pot învăța nou și businessul de IT îmi confirmă în fiecare zi cât de importantă este pentru succes această mentalitate.

Care sunt primele 5 lucruri / activități pe care le consideri esențiale în această perioadă, pentru un antreprenor?



Curajul, optimismul, obiectivitatea, flexibilitatea și credința.

Care este principala lecție legată de activitatea de vânzări? Se poate face new business acum?

Procesul de vânzare se transformă într-adevăr și un rol important în noul mecanism al vânzării îl are claritatea comunicării.

New business este o realitate deja, schimbările sunt singura certitudine în acest moment, așadar e important să ne antrenăm flexibilitatea în afaceri și să fim oricând gata de pivotare, fie pe linii de venit, fie chiar pe întregul business.

Ce rezultate concrete / realizări au avut afacerile tale în această perioadă și care consideri că au fost principalii factori care au condus la acestea?



Cred că realizarea cea mai importantă este că am funcționat la maxim, că echipa a putut lucra în condiții de siguranță pe toată perioada și astfel am păstrat nivelul de venit al membrilor echipelor din toate afacerile în care sunt implicată, chiar și în cele în care sunt minoritară.

Și mai concret, Aqua Azur generează o cifră de afaceri cu 12% mai mare decât estimarea anterior pandemiei pentru primul semestru al lui 2020, iar YooSend (IT) se aproprie de o finanțare importantă.

În investițiile mici din portofoliu, am reușit creșteri chiar în activitatea de construcții terrarium și o pivotare interesantă spre francizare a afacerii cu sushi (Sushi Time), se pare că e timpul potrivit și pentru sushi:)).

Dar legat de forță solidarității pentru contribuiția și implicarea în comunitate, cum reușești să îți gestionezi resursele, și în primul rând cele de optimism, energie și timp pentru a te dedica și lor și de ce ai deschiderea de a face acest lucru? (n.r.: Daniela Marișcu este liderul programului de voluntariat Antreprenorești – Adoptă un Sat)



Recunosc că la începutul crizei am acționat instictiv să protejez firmele și familia, am securizat veniturile și am luat cât mai multe măsuri de siguranță, cam ca la avion, unde îți pui ție întâi masca de oxigen. Ulterior, am început să privesc în jur, să înțeleg cum am putea asigura perspectiva unui viitor sigur pentru cât mai mulți dintre noi, ca români.

Focusul meu pe satul românesc este acum mai oportun ca înainte de această criză, din două perspective:

1. urbanul resimte acum nevoia de rural, fie pentru a evada, fie pentru a se aproviziona;

2. mediul rural are nevoie de pregătire pentru a putea utiliza această oportunitate fără să-și distrugă factorul de diferențiere, de la tradiții până la stil de viață.

Antreprenorești este programul Fundației Romanian Business Leaders care a îndrăznit să se uite către rural încă de acum trei ani, cu optimism antreprenorial, și a reușit să confirme în câteva comunități rurale că se poate trăi din afaceri în acest mediu. Cu greu s-a reușit menținerea programului activ, întrucât puțini înțelegeau nevoia de a ”însănătoși“ această zonă, iar contribuțiile la program au fost minime, însă implicarea echipei a fost maximă și îi mulțumesc pentru asta.

Cred însă acum că perspectiva de a contribui la sănătatea satului românesc este mai reală decât oricând și îmi dedic în continuare resurse în acest sens, în ideea de a contribui la o stategie cu impact pe termen mediu și lung prin linii de acțiune precum programele “farm to fork”, de la țăran pe masa noastră.

Cum reușești să performezi în afaceri, având un portofoliu variat unde ești investitor: horeca, construcții de piscine rezidențiale și aqua parcuri, acum și IT?



Afacerile au un fir roșu indiferent de specific, cred că încep să-l percep și îmi place să mă provoc. Riscurile sunt măsurate și asumabile, pe toate businessurile în care activez ca și partener majoritar sau minoritar. În esență afacerile mele sunt convergente și se pot susține reciproc în procesul de vânzare. Strategia e punctul meu forte, în rest mă bazez pe parteneri și echipă.

IT-ul este noua mea provocare și, la fel ca și în celelalte afaceri, mă motivează ideea de a produce valoare prin bucuria adusă clientului final.