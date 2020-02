De ce a venit iubitul Danielei Crudu la spital

Iubitul croat, cel care a bătut-o pe Daniela Crudu, a venit la spitalul unde fosta asistentă TV este internată.

Se pare că bărbatul voia să se intereseze de starea de sănătate pe care are acum Daniela Crudu, după ce medicii au declarat că aceasta a suferit un traumatism cranio-facial, o entorsă de gleznă și o fractură de piramidă nazală, aceasta din urmă necesitând operație.

Bărbatul a dorit să intre în salonul brunetei însă nu a fost lăsat, lucru care l-a enervat pe acesta. După ce i s-a interzis să o vadă pe Daniela Crudu, bărbatul a plecat nervos spre locuința fostei asistente TV, potrivit spynews.ro

Nu vrea să depună plângere împotriva iubitului

Daniela Crudu a declarat că nu vrea să depună plângere împotriva iubitului croat deoarece îi este frică să nu i se întâmple ceva și mai rău.

”Daniela era foarte speriată și plângea atunci când a fost rugată de polițiști să dea declarați. Tremura toată, nu putea să fie coerentă și spunea întruna ”mi-e frică”, ”mi-e frică”, nu vreau să depun plângere împotriva lui, nu vreau să mi se întâmple ceva și mai rău”, au spus martorii de la fața locului.

Mircea Badea i-a luat apărarea Danielei Crudu după ce aceasta a fost bătută de către iubitul său. Prezentatorul de la Antena 3 este de părere că o persoană care are o relație cu o vedetă nu are cum să fie geloasă.

Ce a zis Mircea Badea

„Asta cu gelozia este ceva abominabil. Dacă este o boală cu adevărat odioasă, aceasta este gelozia. Tu te combini cu una. Și unde ai cunoscut-o? La un institut de maici? Nu. Ducea apă în Africa? Nu. De unde ai auzit că există Daniela Crudu? Din ziare, de pe la televizor. Dacă te-ai combinat cu Daniela Crudu și ești gelos înseamnă că nu ești sănătos la cap. Dar întrebarea mea este cum dracului ajung ăștia să fie bogați, ăștia care se combină cu Daniela Crudu și sunt geloși. Te enervează că au venit unii să facă poze cu ea? Pe bune?! Dar tu de ce te-ai combinat cu ea? Ăsta are Bentley? Nu vi se pare o chestiune absolut nedreaptă din partea vieții? Păi dacă ăsta are Bentley… noi ar fi trebuit să avem Gulfstream. Dacă ăsta are un Bentley, noi trebuia să avem zece”, a zis acesta la Antena 3.

