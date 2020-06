Dani Oțil, prima reacție după despărțirea lui Răzvan Simion de Lidia Buble: E ori o glumă, ori o prostie

Presa mondenă spune că în trecut au existat zvonuri conform cărora relație de prietenie dintre Răzvan Simion și Dani Oțil s-ar fi răcit din cauza Lidiei Buble. Cei doi prezentatori, prieteni buni, nu și-ar mai fi petrecut timpul împreună decât în cadrul emisiunii pe care o prezintă. Cu toate acestea, prezentatorul TV a infirmat toate aceste zvonuri și a spus adevărul gol-goluț despre ceea ce crede cu adevărat despre Lidia Buble.

”E ori o glumă, ori o prostie. Mă înțeleg foarte bine cu Lidia de la început. Îmi plac oamenii pozitivi. Ne știm de la gradiniță (n.r. Răzvan Simion). Nu cred că relația a ”evoluat”. Cred că ne bazăm unul pe altul exact ca atunci: necondiționat. Ne contrazicem, dar nu ne certăm. Suntem firi total diferite. Nu am împărțit niciodată bani sau fete! Poate ăsta e unul din secrete. (…) Razvan ar fi vărul ăla de aceeași vârstă cu care abia aștepți să împarți vacanța”, a spus Dani Oțil pentru evz.ro.

Răzvan Simion a anunțat despărțirea pe Instagram

Răzvan Simion a fost cel care a anunțat despărțirea de Lidia Buble. Prezentatorul TV a publicat, pe 7 iunie, un mesaj pe contul său de Instagram, pe care ulterior l-a șters. Acest lucru le-a dat de gândit fanilor. Să fie, oare, vorba despre o împăcare?

„Au fost ani in care m am iubit prea putin in timp ce primeam prea multa iubire cu care nu stiam ce sa fac.

Au fost ani in care m am ferit de iubire ca de cel mai mare dusman. Au fost ani in care iubirea mi a fost oxigen.

Ce am invatat pana acum despre iubire? Iubirea inseamna daruire, libertate emotionala, inseamna a vrea din suflet sa il vezi pe celălalt fericit.

Astazi Lidia nu mai este fericita langa mine. Ii cer iertare pentru ca la un moment dat am devenit insuficient. Si ma iert si pe mine pentru ca nu am mai avut ce sa ofer cand poate ar mai fi fost multe de oferit. De maine vreau sa o vad pe Lidia fericita, vreau sa ii sclipeasca ochii din nou in razele soarelui, asa ca ii redau libertatea. Plecam amandoi intr-o calatorie a regasirii de sine. Dar separat.

Ma iert pe minte pt tot ce am fost si pt tot ce n-am fost… Suntem in continuare o echipa si construim proiectul muzical si in rest doi…fosti iubiti…. actuali foarte buni prieteni.

Am fost copil, am fost tanar iar astazi sunt intelept.

Copilul râde:

„Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul!”

Tânărul cântă:

„Jocul şi-nţelepciunea mea-i iubirea!”

Bătrânul tace:

„Iubirea şi jocul meu e-nțelepciunea!” L.B.

Viața frumoasa, Sufletel!” , a fost mesajul postat pe Instagram de Răzvan Simion și sters ulterior.

