Clipe teribile pentru Răzvan Simion în această dimineaţă, în direct la Antena 1, la Super Neatza, cu Răzvan şi Dani. Dani Oţil a transmis un mesaj clar, în glumă, chiar pentru colegul său. Răzvan Simion se află chiar lângă Dani Oţil.

Dani Oţil vrea o mărire de salariu

Dani Oţil şi-ar dori o mărire de salariu. A spus-o, în glumă, chiar în această dimineaţă în direct. Mai mult, l-a vizat chiar pe colegul său de emisiune, Răzvan Simion. „Eu aş vrea o mărire de salariu, dar Răzvan mă trage în jos şi nu am cum să o cer”, a spus Dani Oţil.

Răzvan Simion a reacţionat imediat la cererea colegului său de emisiune. L-a pufnit râsul instantaneu, dar nu a mai spus nimic.

Dani Oţil, dezvăluiri incredibile

Dani Oţil a fost în mare vervă în această dimineaţă. A făcut dezvăluiri incredibile în direct. A păţit-o rău de tot în trecut, atunci când a fost la mare. Din cauza faptului că nu a folosit o loţiune de piele a avut de suferit apoi şi nu a mai putut dormi noaptea.

„Eu m-am născut când nu trebuia, nu se întâmpla nimic şi să vă spun ce am păţit. Am fost la mare şi am stat 40 de minute pe plajă fără să mă dau cu nicio cremă. Nu era soare deloc. Totuşi, nu am dormit foarte bine deloc în acea noapte pentru că m-am înroşit. Am greşit eu cu ceva? Nici nu ştiu ce să mai spun”, a povestit, amuzat, Dani Oţil.