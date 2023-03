Cunoscutul manelist din România a mărturisit câți bani face din TikTok. Este vorba despre o sumă de 250.000 de dolari. Artistul face live-uri în fiecare seară, iar o parte din urmăritorii săi îi donează bani sub formă de puncte cadou.

Amintim că donațiile reprezintă modalitatea prin care Dani Mocanu și alte vedete fac bani pe TikTok.

Dani Mocanu spune că a câștigat foarte mulți bani prin TikTok

„TikTok mi-a adus foarte mulți bani, nu vă mint. Sunt foarte sincer și transparent, așa că vă spun: de când sunt pe platforma TikTok, am făcut aproximativ 250.000 de dolari. Vorbesc foarte serios”, a transmis Dani Mocanu pe TikTok.

Amintim că Dani Mocanu se află în arest la domiciliu după bătaia din benzinăria din Pitești. În acest context, manelistul are tot timpul din lume să facă videoclipuri pe TikTok.

Totodată, acesta și-a improvizat un adevărat studio la el acasă pentru a continua să facă muzică și a lansat câteva piese de când este în arest la domiciliu.

Dani Mocanu a fost acuzat oficial de tentativă de omor

Dani Mocanu, fratele său Nando și alți doi bărbați au fost trimiși în judecată, după ce au fost filmați când băteau doi bărbați într-o benzinărie din Pitești.

Cântărețul se afla deja în arest la domiciliu, iar acum va fi judecat și pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice. Dacă va fi găsit vinovat, Dani Mocanu riscă ani buni de închisoare. Astfel, el nu va mai fi arestat la domiciliu și trimis direct în închisoare.

Dani Mocanu a făcut primele declarații după ce a fost trimis în judecată de către procurori pentru tentativă de omor.

„A fost întocmit rechizitoriul, trimis în judecată și acum urmează să ne judecăm. Va dura oricum. Eu sunt convins că se va face dreptate, așa cum am spus și în trecut, am avut și am încredere în instanță pentru că totdeauna s-a făcut dreptate în ceea ce privește numele meu. Când am ajuns în fața instanței, domnii judecători au judecat ceea ce au avut pe masă, nu ceea ce au avut în față. Judecau dosarul și s-a făcut dreptate, nu pe mine. Și la fel și de această dată, am ferma convingere că se va face dreptate și că se va clarifica situația”, a declarat manelistul la Antena Stars.