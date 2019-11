Cumpănașu are un mesaj pentru cei care l-au votat. Acesta dorește ca oamenii să nu dea votul Vioricăi Dăncilă. Fostul candidat a recurs la jigniri incredibile la adresa fostei sale adversare, pe care a numit-o „analfabetă” și „ființă odioasă”.

„DIPSPARI DANCILĂ❗❗❗Tupeul unora nu are limite!!! Am aflat astăzi cine a fost în spatele atacurilor furibunde împotriva mea din ultimele 3 luni, cine a impus blocada media, ce personaje odioase au făcut înscenarea cu găsirea prostituatei care a susținut ca ar fi fost fata din filmulețul din Italia: o prefăcută, perfidă și mincinoasă cronică❗❗❗ O analfabetă care sper să ajungă foarte rapid în lada de gunoi a istoriei. Am declarat deja public ca NU voi merge duminică la vot pentru că pentru mine alegerile s-au încheiat pe 10 Noiembrie. Dar dacă aș merge, aș trimite-o pe individa asta unde îi este locul: departe de orice funcție publică. M-a atacat prin scursuri UMANE pe post de consultanți, a retras protecția familiei mele, s-a folosit de clanuri interlope și idioți pentru a arunca fumigena cu PROSTITUATA lezată în onoare de apariția la TV. Imediat după campanie voi demonstra științific, și nu eu, ci specialiști MINCIUNA uriașă din acea seară și răul făcut la adresa mea și a SPARTANILOR de către o individă incultă, rea și prost-crescută.

Cred că PSD merită ceva mai bun. Are oameni de o mie de ori mai buni. Și după alegeri această ființă odioasă va disparea politic pentru totdeauna. A lovit atât de mult în mine și în cauza noastră încât o voi „BÂnNTUI” mult timp după aceste alegeri. Iar SCLAVII, „CONSULTANȚII” și “PROSTOVANII” care au primit bani de la ea și avantaje să se gândească bine la ce urmează. De ipocrita asta și slugile ei de prin ministere (unii chiar foști miniștrii) mă voi ocupa personal. PSD trebuie să se trezească la realitate. Dar este treaba lor. Pe noi, votanții Cumpanașu, parșiva asta nu ne mai duce cu vrajeala! Nici slugile ei mai tinere, vremelnici miniștrii pe la anumite ministere ce cred că au scăpat… Acum știu TOTUL, iar tupeul sociologilor aserviți de a spune că – “noi votăm Dancilă” – este MAXIM.

NOI NU VOTĂM sau VOTĂM ÎMPOTRIVA acestei individe care s-a ocupat de cele mai murdare lovituri la adresa mea și a susținătorilor mei. Voi dovedi dupa alegeri măgăria făcută la adresa mea cu PROSTITUATA din ITALIA sau ROMÂNIA (nici ea nu mai știa ), care a intrat timid să spună că am mințit eu.

Apropos: nu m-a chemat niciun procuror să explic cum e cu filmulețul acela, să vină prostituata lezată în orgoliu, să aflăm adevărul. Poate că va fi cazul. Eu am făcut solicitarea de a fi audiat ca martor în cazul Alexandrei acum 2 săptămâni. Dar pe cine a interesat?! Poate dacă mă chemau le spuneam și de filmuleț. Ce spuneți? Dar așa să intri cu forța în parchet să spui că ai probe este imposibil. Voi dovedi după alegeri implicarea lui Dancilă și a „staff-ului” ei în această măgarie fără margini, la fel cum voi dovedi că a fost o minciună pentru a mă discredita și că fata din film nu este aceeași cu cea care a intrat să “glasuiască” la TV fără a ști mai nimic: unde a fost filmată, când etc. Și câte alte lucruri vom afla….până atunci la gunoi cu prefăcuta❗❗❗”, a scris Cumpănașu pe Facebook.

