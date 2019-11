Alexandru Cumpănașu, vărul tatălui Alexandrei Măceșanu, una din fetele răpite de Gheorghe Dincă, amenință postul România TV cu plângeri penale și procese. Totul după ce postul TV a difuzat o știre care informa că omul de afaceri Remus Rădoi i-a făcut lui Cumpănașu două plângeri penale. Prima după ce acesta a anunțat că a găsit-o pe Luiza Melencu, cu o seară înaintea votului pentru primul tur al alegerilor prezidențiale, filmulețul fiind cu o altă față și a doua pentru o broșură pentru care Cumpănașu a încasat bani de la guvern.

„UPDATE: TOȚI cei care MĂ JIGNESC acum la RTV vor avea plângeri penale și vor fi dați în judecată de multi „cumpănași”. Că înțeleg că au bani, unii de la SAFI Invest. Sute de „cumpănași” vor semna plângerile și acțiunile în instanță . VOM LUPTA PÂNĂ LA CAPĂT!

CULMEA INFRACTORILOR! Un interlop infractor îmi face plângeri penale!

Este CULMEA TUPEULUIÎncepe să-mi placă jocul. Dacă un interlop își spune “om de afaceri”, vă dați seama în ce țară trăim⁉️ Pentru documentare urmăriți articolele scrise de Sorina Matei despre acest dubios pe care l-a sunat șeful poliției OLT în ziua de după răpirea Alexandrei în loc să apeleze la Parchet. Și unde i-a trimis pe polițiști? Mai țineți minte?! În altă localitate, departe de zona de acoperire a STS. Probabil că interlopul crede că mă intimidează cu aceste plângeri și amenințări. Au prins curaj interlopii după alegeri și cei care au plătit până acum pentru răpirea Alexandrei, datorită mie⁉️ Îi anunț atât: el și restul clanurilor din Olt vor face pușcărie pentru răpirea Alexandrei și acoperirea urmelor lui Dincă. GARANTEZ‼️ NIMIC nu mă va opri! Probabil interlopul a aflat că am probe BETON despre activitatea lui ilegală și interlopă și împreună cu câțiva politicieni complici de-ai lui cu care face „afaceri” dintr-un anume partid încearcă să vadă dacă mă simt intimidat. Ei bine, sunt așa de intimidat de nu mai pot . Eu prefer să vorbească faptele. O să vedeți în perioada următoare ce evoluție va lua cazul Alexandrei, cine sunt clanurile INTERLOPE din Olt și cine le acoperă. Pe câți bani lucrează aceste clanuri și de la ce instituții, dar și ce activități criminale au. Mă așteptam la o mișcare mai inteligentă din partea Sistemului și a clanurilor, totuși . Este ridicol să mă reclame un INTERLOP la procurorii cărora le-am făcut plângere penală pentru că acoperă adevarul în cazul nepoatei mele…poate aflăm și alte legături mai vechi ale interlopului cu unii avocați și polițiști din Caracal, dar și cu unii jurnaliști. Însă, este ridicolă MIȘCAREA de astăzi. Eu din lupta pentru ADEVĂR nu mă opresc! Probabil au aflat alde „Codiță” că am cerut arestarea lui și celorlalte clanuri acum 2 săptămâni… Mâine pun dovada. Și s-au gândit să-și găsească un ajutor în cei care-i cercetează fix pe ei .

Dragi români, un lucru este sigur: nu mă las până nu stârpesc clanurile INTERLOPE din România. Deocamdată mă ocup de Caracal și Olt. Campania a fost o etapă. Este mai bine că nu m-au băgat în turul 2, am mai mult timp pentru INTERLOPI … și mai ales pentru aflarea ADEVĂRULUI în cazul Alexandrei. Așa cum am adus adevărul despre nemernicii de la Caracal din diversele instituții, la fel voi continua cu familia Dincă și toate clanurile INTERLOPE. Cumva DINCĂ nu-mi face și el plângere penală? . Asta-i România în care trăim!

Însă, hai să mai lămuresc o dată: m-am zbătut să aflu adevărul despre cele 2 fete (lucru necontestat de nimeni) și nu mă voi lăsa. Cu privire la anunțul ce o privește pe Luiza am avut acordul familiei și am toate probele în acest sens. Anunțul consider că mi-a adus deservicii electorale, nicidecum avantaje. Probabil unii au știut că sunt foarte implicat emoțional și mi-au servit povestea fix atunci și m-au jucat psihologic. Cert este că nu eu am facut public acel filmuleț și am fost sincer în demers. Îl voi trimite oricum și la Squadra Mobile în Italia și la DIICOT pentru a stabili ei identitatea persoanei. De asemenea, voi solicita audierea în Italia a fetei care „reclamă” că este fata din filmuleț, pentru a ne lămuri dacă minte sau nu.

Datoria mea a fost și este să fructific toate pistele și voi face la fel în continuare. Sper să fie adevarat, să nu fie vreo „șmecherie” la mijloc. Și dacă sunt români care cred că am greșit cu ceva, le mai cer scuze încă o dată. Am fost și sunt prea mult implicat emoțional. În ceea ce privește CĂRȚILE și nu „broșura” totul este perfect legal și corect. Și apropos, abia aștept să mă cheme Parchetul să explic . Așa poate ajung și eu pe acolo, că nici martor nu m-au vrut în cazul Alexandrei . Până la urmă, de ce să aresteze familia Dincă și clanurile INTERLOPE din Olt sau să o găsească pe Alexandra?! Nu este mai bine să-i lase pe ei în pace și să-l „cerceteze” pe Cumpănașu?!

Eu nu știu dacă unii își dau seama de ridicolul sitauției, dar poporul român va înțelege fix ce se întâmplă… Pentru interlopi și „avocații” acestora am un singur mesaj și o mare surpriză: TIC-TAC, TIC-TAC…O să aflați lucruri uluitoare în curând . Și nu doar despre ei, ci despre multe alte clanuri din România.

#oRomaniefaraclanuri

P.S.: Voi cere din nou arestarea familiei Dincă și astăzi a mai fost audiat un italian care susține că familia Dincă făcea trafic de persoane . Cine râde la urmă, râde mai bine! Au plâns destul verișorii mei!”, a scris Cumpănașu pe Facebook.

