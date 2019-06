Viorica Dăncilă a cucerit publicul Antenei 1. Printre altele, premierul a vorbit despre Liviu Dragnea, despre care spune că este „deținutul unei funcții importante în stat”, dar nu a uitat să amintească și de faptul că a abolvit facultatea cu „Magda cum laude”. Totul s-a petrecut în hohotele de râs ale celor din studio.

Chiar dacă nu sună atât de fantezist, este vorba despre emisiunea I Umor și despre cea care a câștigat concursul jucând personajul Viorica Dăncilă.

Actriţa Irena Boclincă (38 de ani) a fost desemnată prin vot câştigătoarea „iUmor“, fiind recompensată cu un premiu de 20.000 de euro, trofeul şi titulatura de cel mai talentat comediant. „Este cel mai puternic număr din istoria iUmor“, a fost de părere Cheloo, citat de Adevărul.

„Dragi colocotari ai acestei frumoase încă ţări. M-am uitat la iUmor, m-am văzut aici şi vă spun cu toată sinceritatea că nu-mi amintesc când am venit să-şi bată alţii joc de mine, chiar dacă ei nu mă cunosc şi nu ştiu că am absolvit facultatea cu «magda cum laude». S-au spus tot felul de lucruri despre mine. Că eu în partid eram fata cu cafeaua. Incorect! Atât făceam eu? Nu, aduceam şi gogoşi. Cum spuneam, oamenii poate să vorbească, accept. Dar să vin chiar eu să fac glume pe seama mea? Iată, se adevereşte proverbul: «Foaie verde mărăcine sunt mai proastă decât mine». Am glumit! Ştiu că a fost o domnişoară pe numele ei Irena Boclincă. Suntem mândri de ea şi mă bucur să anunţ chiar acum, în indirect, că a fost ultima ei apariţie la TV sau pe stradă, pe undeva“, şi-a început actriţa discursul. Ea a făcut o trimitere ironică şi la condamnarea fostului lider PSD, Liviu Dragnea, dar şi la violenţele jandarmilor de la mitingul Diasporei, de pe 10 august 2018. „Am pierdut mult la capitolul respect noi, ca popor. Ne batem joc! Aşa cum se întâmplă cu şeful meu. Se spun tot felul de lucruri, dar cum vă permiteţi? Este totuşi deţinutul unei funcţii importante de stat, deţinătorul unei funcţii importante. Să revenim, vreau să public şi o carte pe care nu am scris-o încă eu, cu titlul «The Future of România». Uitaţi-vă la Anglia, tocmai a făcut un «Brecşit», am vorbit cu Regina, mie îmi place de ea pentru că are mereu o faţă zâmbitoare, senilă şi poartă haine colorate, ceea ce orice om îi place să arate bine. A întrebat de ce iese aşa multă lume în stradă în România. I-am spus: socializare, scumpă doamnă. Că de ce au intervenit jandarmii? Şi ei sunt tot români, de drag. După ce au plecat jandarmii la oamenii care demonstrau le-a părut rău. Aţi văzut ce mai plângeau? Chiar şi Papa zilele trecute a dat un ex-comunicat că va vizita ţara noastră. Suntem foarte încântaţi şi sperăm ca Daniel Multpreafericitul să îl convingă să treacă la ortodonţi, la ortodocşi“.

