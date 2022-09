Iulia Vântur va fi noul jurat de la iUmor: „Am venit să-i văd pe concurenți”

Sezonul 13 din iUmor continuă cu cea de-a treia ediţie de audiţii! Totul se va întâmpla vineri seară, 16 septembrie 2022, de la 20:30.

De această dată, la masa juraților, lângă Mihai Bendeac, Delia Matache și Cheloo, va sta Iulia Vântur. Ea va oferi concurenților verdictul final. Vedeta a mărturisit că abia aşteaptă să vadă noii concurenți și numărul artistic pe care l-au pregătit.

„Mă bucur să fiu aici, am auzit foarte multe lucruri bune despre emisiune! Am venit cu mult entuziasm să-i văd și eu pe concurenți. Pentru că din ce am văzut eu până acum, unii dintre ei mi s-au părut senzaționali!”, a declarat, recent, Iulia Vântur.

Vedeta nu va veni cu mâna goală în platoul emisiunii iUmor, ci cu daruri aduse tocmai din India pentru colegii săi. Ce le-a oferit juraţilor de la „iUmor” şi cum au reacţionat aceştia, veți afla abia vineri seară!

Menționăm faptul că și câştigătorul sezonului opt „iUmor”, Edi Vacariu, va revini în show-ul TV în calitate de invitat special. Acesta va avea un moment inedit.

„A fost bun! Edi Vacariu a fost mai bun ca niciodată! Și-a apărat titlul pentru toți cârcotașii, clevetitorii… D-asta a câștigat: că e bun! Și a demonstrat-o din plin astăzi!”, a spus Dan Badea, după prestaţia lui Edi Vacariu.

Iulia Vântur pregătește un proiect de revenire cu totul special

Vă amintim că, în această vară, Iulia Vântur a dezvăluit care sunt planurile sale de viitor, din punct de vedere profesional. Vedeta a pregătit un proiect de revenire pe micile ecrane cu totul special, care îl are în distribuţie şi pe actualul ei partener de viață, celebrul artist indian: Salman Khan.

„Lucrez la un format de televiziune al meu, dar o să vorbesc mai multe când va fi cazul. Aproape l-am terminat. O să fie un show internaţional”, spunea, la începutul acestei veri, Iulia Vântur, în cadrul unui interviu acordat pentru Click!.

Vă amintim că Iulia Vântur și-a început cariera în televiziune ca prezentatoare de ştiri, apoi ca moderatoare de divertisment, prezentând show-uri TV, precum: „Dansez pentru tine” şi „Ferma vedetelor” de la PRO TV.

Ea a plecat din România în anul 2012 pentru a-şi împlini dorinţa de a cânta. În cei zece ani care s-au scurs de atunci, vedeta a bifat multe reuşite. Cântă hindi, joacă în filme de la Bollywood şi a realizat un turneu în America, alături de alţi artişti din India, precum Guru Randhawa şi Kanika Kapoor.