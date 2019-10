Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a semnat luni cu preşedintele PNL, premierul desemnat Ludovic Orban, un acord politic pentru susţinerea noului Guvern.

Preşedintele UDMR a precizat că aşteaptă din partea miniştrilor propuşi clarificări legate de programul de guvernare.

„Astăzi am semnat acest acord care este un acord foarte simplu, un text foarte scurt şi care vorbeşte despre un an de zile până la alegerile parlamentare din 2020 şi vorbeşte despre ce ar trebui să facă acest Guvern în această perioadă, pune un accent deosebit pe chestiunile bugetare, rectificarea care trebuie făcută cât mai repede”, a declarat Kelemen Hunor, după întâlnirea cu premierul desemnat, Ludovic Orban.

El a prezentat prevederile acordului încheiat cu PNL.

„Noi propunem prin acest acord să vină Guvernul până în 15 decembrie cu un proiect de buget pentru anul 2020 în ideea de a-l vota până la sfârşitul anului, să intrăm în anul nou cu un buget aprobat, votat în Parlament, fiindcă şi autorităţile locale au nevoie de o lună de zile până când vor intra cu dezbaterea bugetului pentru fiecare autoritate. Am solicitat 6% din buget pentru Educaţie. Credem că nu putem pierde încă un an. Ştiu că nu este uşor. Ştiu că necesită un efort, dar se poate aloca 1,5 – 2% din acest procent de 6% pentru infrastructură, pentru investiţii, fiindcă în anul 2019 sunt multe şcoli care nu au infrastructură corespunzătoare pentru copii în secolul XXI. Vom insista la dezbaterea bugetului pentru a aloca această resursă de 6%, cum am făcut şi anul acesta. Sper ca de data aceasta cu şanse. Am solicitat să ceară Guvernul, după ce va depune jurământul, realocarea de la Comisia Europeană a 2 miliarde de euro de la POIM la POR, fiindcă sunt multe proiecte depuse considerate eligibile, dar fără finanţare la nivelul autorităţilor locale şi la POIM sigur că nu vom cheltui aceşti bani fiindcă nu există atâtea proiecte aprobate şi procedurile măcar pornite. (…) Am cerut să nu se dea ordonanţe de urgenţă pe Justiţie şi pe sistemul electoral, să nu fie nicio asumare de răspundere pe aceste domenii. În anul în care facem alegeri să nu modificăm regulile jocului în timpul jocului. Am mai cerut respectarea drepturilor acordate minorităţilor etnice prin lege şi prin acorduri internaţionale semnate şi ratificate de România. Este de bun simţ, este vorba de respect şi este vorba despre o gândire spre viitor”, a arătat preşedintele UDMR.

Kelemen Hunor a menţionat că există lucruri care nu sunt clare în programul de guvernare.

„Vor fi întrebări pentru foarte mulţi miniştri. Aşteptăm nişte clarificări legate de programul de guvernare fiindcă sunt lucruri care nu sunt clare. În continuare, sunt aruncate poate în grabă, poate există explicaţii şi trebuie să primim explicaţii de la PNDL şi până la multe alte domenii – ANFP şi multe alte chestiuni care trebuie clarificate. Ce doreşte Guvernul să facă în anumite domenii şi vom vota în funcţie de răspunsuri, dar în comisiile de specialitate are o importanţă mare, dar nu este ceva hotărâtor. Săptămâna viitoare vom fi prezenţi cu toţi deputaţii şi cu toţi senatorii şi aşteptăm dezbaterea şi votul listei şi programului de guvernare”, a afirmat liderul UDMR.

El a făcut referire la anumite domenii pentru care sunt necesare anumite lămuriri.

„Nu am găsit foarte multe vorbe despre susţinerea agriculturii în zona rurală, pentru dezvoltare rurală. Persoana domnului Oros este o garanţie cel puţin pentru mine, dar sunt întrebări din partea colegilor pentru a clarifica câteva aspecte. Sunt vreo şase-şapte puncte enumerate. Trebuie clarificate. Doreşte Guvernul să vină în Parlament cu modificarea legii offshore sau doreşte prin OUG? Ambele variante când vorbim de offshore sunt posibile din punctul nostru de vedere. Ce doreşte să facă cu piaţa de energie? Trebuie un răspuns clar”, a adăugat acesta.

Referitor la alegerea primarilor în două tururi de scrutin, el a menţionat că a cerut ca în acest caz să nu fie date ordonanţe de urgenţă şi să nu fie asumată răspunderea Guvernului şi a susţinut că nu există şanse ca proiectele aflate în Parlament, pe acest subiect, să fie adoptate.

