Viorica Dăncilă a insistat în discursul său pe ideea că Iohannis a sfidat românii, refuzând o dezbatere cu ea „Văd teama de adevăruri incomode pentru Klaus iohannis”, a comentat Dăncilă.

Ea s-a plâns că a avut parte de multe jigniri și de minciuni.

„O confruntare ar fi arătat cum suntem fiecare dintre noi, dar și se am făcut în funcțiile pe care le-am deținut. Văd un om laș și arogant, un om care nu poate explica ce a făcut în cei 5 ani de președinte”, a punctat Dăncilă.

Ea a susținut că Iohannis a avut 25 de deplasări și 40 de intâlniri la București.

„A fost la Bruxelles dar nu am văzut nimic despre Schenghen despre MCV. Eu am avut 41 de vizite externe și 100 de întâlniri la București. Am căutat să vin cu ceva pentru România. Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene a fost pregătită temeinic, am deținut președinția din umbră a celei austriece. I-am spus președintelui că avem dodare pregătit pentru fiecare problemă a agendei europene și el a ieșit și a spus că nu suntem pregătiți”, a spus liderul PSD.

În opinia sa, când a văzut la final că a închis peste 90 de dosare și a primit aprcieri, președintele iohannis și-a asumat rezultatele președinției rotative

„Președintele României nu a făcut decât să dezinformeze. S-a opus creșterii salariilor, creșterii pensiilor. Cu cinism, le-a spus pensionarilor că nu sunt fonduri pentru creșterea pensiilor.

Singurul lucru pe care l-a facut Iohannis a fost să-și blocheze postul de profesor”, a punctat Dăncilă.

Ea a arătat că în timpul guvernării PSD, România a avut a doua cea mai mare creștere economică din UE.

„Salariul minim a crescut, salariile medicilor s-au triplat și astfel am oprit exodul. Salariile profesorilor au crescut cu 80%, au crescut salariile în apărare, ordine publică”, a spus Dăncilă.

În schimb, Iohannis nu a făcut decât să dezinformeze, s-a opus constant creșterii pensiilor și salariilor.

Dăncilă a susținut că singurul lucru pe care Iohannis l-a făcut pentru Sănătatea a fost să afecteze programul de rezidențiat, a blocat numirea ministrului și astfel a realizat ceea ce știe cel mai bine, să blocheze.

„Ce a făcut Iohannis ca să-i aducă pe românii din diaspora acasă? Ce a făcu Guvernul, a implementat programul start-up diaspora. Iohannis nu a avut nicio deplasare dedicată românilor în diaspora. Chiar și atunci când a ajuns în țari cu cominități mari de români, nu s-a întâlniti cu ei.

Sunt foarte multe lucruri de spus despre blocajul la adresa guvernului, Despre ură, dezbinare, guvernul meu, parlamentul meu, comisarul, meu.

Nu a avut niciun dialog cu presa, niciun interviu. Refuză să se adreseze tuturor românilor. Nu înțelege că nu este președintele unui partid politic, ci al tutror românilor. El trebuie să vină în fața românilor cu soluții”, a conchis Dăncilă.

