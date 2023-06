În următorul sezon, Dan Petrescu va antrena în Coreea de Sud, anunţul oficial privind numirea sa ca antrenor principal fiind deja făcut de către echipa Jeonbuk Hyundai Motors FC.

Dan Petrescu, „o legendă a fotbalului românesc”, se întoarce în Asia

Antrenorul român este descris de clubul sud-coreean drept „o legendă a fotbalului românesc”, dar şi un antrenor cu „o bogată experienţă în campionat şi o profundă înţelegere a fotbalului asiatic”.

Clubul Jeonbuk Hyundai Motors FC a fost înfiinţat în anul 1994. Echipa a câştigat de 9 ori titlul în Coreea de Sud, cinci titluri fiind consecutive, între 2017 şi 2021. Mai mult, Jeonbuk FC deţine şi două titluri ale Ligii Campionilor Asiei (în 2006 şi 2016).

Cel mai valoros jucător al echipei asiatice este Gue-sung Cho, atacantul sud-coreean fiind cotat la 2,5 milioane de euro. Echipa joacă pe stadionul Jeonju World Cup, o arenă cu 50.000 de locuri.

Cât despre Dan Petrescu, nu este pentru prima oară când antrenează în Asia, el aflându-se în trecut şi la cârma unor echipa din Qatar, China şi Emiratele Arabe Unite.

El va fi prezentat oficial la clubul sud-coreean în cadrul unei conferinţe de presă ce este programată pentru miercuri, 14 iunie.

„Managerul Petrescu urmează să sosească pe Aeroportul Internațional Incheon pe 12 iunie. A semnat contractul și va fi însoțit de un antrenor secund și un preparator fizic. Pe 13 are programată vizita la sediul companiei Hyundai Motor. Jeongbuk plănuiește să oficializeze mutarea după meciul cu Gangwon, de pe 11 iunie, iar conferința de presă a fost stabilită pentru 14 iunie”, anunţă şi site-ul fmkoreea.com.

Dan Petrescu va lucra acolo alături de un alt fotbalist care a trecut pe la Chelsea, respectiv Roberto Di Matteo, consilier pe probleme de natură tehnică la Jeonbuk FC.

Dan Petrescu ar putea să nu plece singur în Coreea de Sud

Cât despre fosta sa echipa, CFR Cluj, Cristi Balaj, preşedintele acestui club, spunea acum câteva ore că Dan Petrescu ar putea lua cu el câţiva jucători în Coreea de Sud.

„Nu știu unde pleacă, pe cuvânt de onoare. În ziar, am văzut că s-a înțeles cu o echipă din Coreea. Azi am discutat puțin prin mesaje, nu l-am întrebat unde merge, dacă ar fi apărut în presă s-ar fi gândit că am spus eu, și atunci am evitat.

Știu, în schimb, că Petrescu, atunci când a fost la echipe cu jucători foarte buni, și-a dorit jucători pe care i-a mai pregătit în trecut.

Dacă se vă întâmpla acest lucru, sunt convins că prețul va fi corect. Sunt jucători foarte buni la CFR, de care Petrescu a fost și e mulțumit și nu mi s-ar părea anormal să și-i dorească la următorul club”, a declarat Cristi Balaj la Digisport.