Dan Petrescu a răbufnit! Fostul internațional nu este mulțumit de modul în care a fost tratat în România

Mai precis, Dan Petrescu a subliniat că este „un antrenor şi un om care a făcut ceva pentru fotbalul românesc”, în ciuda faptului că a fost și va fi criticat.

„E cel mai frumos titlu. Ultimul e mereu cel mai frumos. În următoarele 2-3 zile, va fi plin de petreceri, e normal, dar vom încerca să câştigăm meciul cu FCSB. Nu voi merge în vacanţă la Buzău. Nu ştiu când vom începe antrenamentele, sper ca astăzi sau mâine să facem petrecerea. Nu-mi place să pierd. Indiferent ce va fi, mergem la FCSB să câştigăm. Acum trei ani a fost la fel, am pierdut după golul lui Teixeira şi am fost tare supărat”, a declarat Dan Petrescu, potrivit informațiilor transmise de infoactual.ro

„Ca jucător, mi-am dat viața. Ca antrenor, fac lumea fericită”

Potrivit sursei menționate, CFR Cluj va încasa o sumă importantă din drepturile TV, de aproximativ 2,5 milioane de euro. Aceasta este răsplata campioanei, conform contractului negociat de Liga Profesionistă de Fotbal cu firma eAd, care deţine drepturile TV.

„Mergem la Buzău să batem! Ca antrenor, sunt într-o echipă care câştigă trofee. Ca jucător, am fost la fel. Aştept să fiu criticat de astăzi încolo, aşa cum am fost de când sunt antrenor aici. Am fost făcut praf şi pulbere non stop, dar medalia e aici. Ceilalţi vorbesc şi eu câştig trofee. Am câştigat cu Urziceni şi CFR, dar asta se uită foarte repede. Mi s-a cerut demisia, mi s-a spus că nu jucăm nimic. Îi felicit pe cei care dau declaraţii despre mine aşa uşor. Sunt un antrenor şi un om care a făcut ceva pentru fotbalul românesc. Ca jucător, mi-am dat viaţa, am scos lumea în stradă, iar ca antrenor uitaţi-vă, fac lumea fericită. În continuare, voi fi criticat, asta e realitatea, dar nu merit acest tratament pe care-l am în România. Nu ar fi corect să stric petrecerea, să mă iau de X sau Y. Se cunosc cei care m-au făcut praf şi nu mă suportă, pentru că sunt un învingător şi câştig unde merg”, a completat Petrescu.