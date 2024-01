Dan Capatos a participat ca invitat la podcastul „Gând la Gând Cu Teo”. Aici, el a împărtășit una dintre cele mai dificile perioade din existența sa – acel moment în care a trecut prin experiența unui accident vascular cerebral (AVC).

S-a întâmplat acum câțiva ani. La acel moment Dan Capatos a traversat momente dificile din punct de vedere al sănătății. Prezentatorul emisiunii „Xtra Night Show” a călătorit împreună cu soția sa în Italia, la casa finilor, pentru a petrece un weekend la malul mării.

Cu toate acestea, în timpul călătoriei, planurile lor au fost perturbate atunci când jurnalistul a avut un episod de creștere a tensiunii arteriale.

Prezentatorul suferă de hipertensiune încă din copilărie, motiv pentru care inițial nu a acordat prea multă atenție stării sale.

El povestește că a luat o pastilă, apoi a luat-o și pe a doua, dar starea sa de sănătate nu părea să se amelioreze. În cadrul participării sale în podcastul „Gând la Gând Cu Teo”, Dan Capatos a reluat momentul în care a avut accidentul vascular cerebral (AVC).

„A fost episodul ăsta, care m-a speriat crunt. Ne duceam într-un weekend la finii noștri în Italia, la mare. Practic, o pastilă pe care o am tot timpul după mine.

Știu când fac puseu din ăsta de tensiune, nu mai văd bine, începe să îmi clipească imaginea și am un rău din ăsta general. Bag repede o pastilă. N-a trecut. Am băgat-o și pe a doua, n-a trecut nici după a doua. Am zis că e groasă.

M-am dus acolo, am întrebat dacă au un spital, ceva, mi-au dat a treia pastilă. M-am liniștit până la urmă. De acolo mai aveam de mers două ore și jumătate cu mașina spre locul unde trebuia să ajungem”, a povestit Dan Capatos în cadrul podcastului „Gând la Gând Cu Teo”.