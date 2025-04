Întrebat cum arată sondajele și pe ce loc se situează în acest moment, Victor Ponta a spus că se află pe locul al doilea și se luptă cu Nicușor Dan, primarul general al Bucureștiului.

Victor Ponta a spus că, pentru el, în prezent, sistemul are trei fețe.

Întrebat dacă ei i-au făcut pe cei de la USR să o retragă pe Elena Lasconi din cursa pentru Cotroceni, Ponta a spus că și coaliția de guvernare îl va retrage pe Crin Antonescu.

Victor Ponta susține că ar fi existat o strategie politică prin care PSD, PNL și UDMR ar fi prezentat un candidat fără șanse reale, în scopul de a bloca ascensiunea unui alt potențial candidat puternic, respectiv Ilie Bolojan, care, în opinia sa, ar fi avut cele mai mari șanse să ajungă în turul al doilea al alegerilor prezidențiale și chiar să câștige.

De asemenea, a făcut referire la alegerile pentru Primăria Capitalei, sugerând că ar fi existat o înțelegere între PSD și PNL pentru a favoriza câștigarea mandatului de către Nicușor Dan, prin introducerea mai multor candidați slabi, inclusiv medicul Cătălin Cîrstoiu.

Victor Ponta a declarat că se consideră un adversar al sistemului și a susținut că, începând din 2015, ar fi fost înlăturat din viața politică și ținut sub presiune prin dosare, pe care le-a câștigat.

În legătură cu candidatura sa la alegerile parlamentare din 2024, a precizat că nu a fost ideea lui să candideze pentru un mandat de deputat și că nu își dorea această funcție.

„Sunt dușmanul sistemului. (…) Nu am vrut să fac ce au zis ei, și în 2015, m-au eliminat o dată, m-au ținut cu dosarele. Culmea, am câștigat dosarele. (…) În 2024, apariția pe liste… o mai spun încă o dată: nu eu am fost cu ideea că vreau deputat, nu voiam deputat. Dar mi-au zis ‘înseamnă că-l susții pe Geoană’. (…) Am spus ‘puneți-mă pe listă, mă gândesc serios dacă îmi iau mandatul'”, a spus Ponta.