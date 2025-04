Înainte de toate, generalul Predoiu a încercat să lămurească statutul și obligațiile unui ofițer. În mare, acesta se rezuma la a ști care îi sunt limitele și ce ordine poate sau nu executa, pentru că unele ordine pot fi ilegale.

În cazul SIE, generalul a precizat că sunt circa 10 poziții care sunt cunoscute public, restul rămân conspirații.

Predoiu a afirmat că nu vede niciun candidat care să fie manipulat din umbră de servicii și a subliniat că punctele de vedere exprimate de aceștia nu reflectă o influență a structurilor de informații. Potrivit lui, dacă serviciile, ca entitate colectivă, ar avea un rol determinant, poziția candidaților ar fi diferită.

De asemenea, Predoiu a respins speculațiile conform cărora Klaus Iohannis ar fi fost propulsat de serviciile germane, susținând că acesta a fost ales prin votul cetățenilor și că, de altfel, nici nu ar fi avut o relație bună cu Angela Merkel.

Campania este asemănătoare cu candidații, spune Predoiu. Candidații sunt contradictorii cu ei înșiși, mari nepotriviri între persoane și poziția la care aspiră, mai spune acesta.

,,Toată campania asta este o durere de cap. La tura trecută am candidat pe banii mei. Am pierdut pe 80.000 de lei. Ciolacu a pierdut pe 14 milioane de euro. Mi se pare că am pierdut mai mult onorabil decât ceilalți”, a punct Silviu Predoiu.