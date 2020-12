La începutul anilor ’90, Mihaela Rădulescu și Dan Bittman au trăit o poveste intensă de dragoste. Cei doi formau un cuplu pe vremea când vedeta nu era încă în lumina reflectoarelor, iar artistul a descris întreaga poveste ca fiind ”dragoste la prima vedere”.

„A fost dragoste la prima vedere între Dan Bittman și Mihaela Rădulescu. Despre idila cu celebra prezentatoare, solistul Holograf a susținut că a fost o nebunie: „Cum e ea, aşa, energică, chiar a fost o „coup de foudre (fr. dragoste la prima vedere). Vreme, viaţă, tinereţe, na, sunt ani de atunci”, spunea artistul în urmă cu câțiva ani.

Deși cei doi s-au iubit, relația nu s-a finalizat cu o căsătorie, iar în cadrul emisiunii 40 de întrebări, Denise Rifai a vrut să afle detalii despre acest lucru. Aceasta l-a întrebat pe artist dacă a cerut-o sau nu în căsătorie pe Mihaela Rădulescu.

Se pare că deși cei doi au abordat de mai multe ori acest subiect, Dan Bittman a precizat că avea o serie de temeri care l-au făcut să nu aibă puterea să o ceară în căsătorie.

Acesta a povestit că îi era ”frică cu o așa frumusețe” și totodată avea teama să nu cumva să o piardă.

„Nu. Niciodată. Deși am vorbit de foarte multe ori. Era un loc unde mergeam noi cu plăcere, iar ea îmi spunea că o să-mi facă micul dejun… Nu știu de ce nu am putut niciodată s-o cer în căsătorie pe Mihaela Rădulescu.

Mi se părea că e foarte frumoasă, dar și foarte alunecoasă. Mi-era frică să fiu cu o așa frumusețe, pentru că s-ar fi putut să nu fie numai a mea. Și atunci m-am gândit de ce? De ce eu? De ce să cadă năpasta pe mine? Mai bine să rămânem prieteni”, a fost răspunsul lui Dan Bittman.

Nu s-au căsătorit, dar au rămas prieteni

Deși relația lor a ajuns la final, cei doi au rămas foarte buni prieteni, iar potrivit artistului, Mihaela l-a sunat să-i povestească despre relațiile pe care le-a avut de-a lungul timpului.

„Am rămas prieteni foarte buni. M-a sunat de fiecare dată când s-a căsătorit, cu toți dintre soții ei. Singura dată când nu m-a sunat a fost când a fost cu Dani Oțil. Acum, când s-a cuplat cu Felix (n.red. Felix Baumgartner) m-a sunat, eram undeva la Suceava și mi-a spus ‘M-am îndrăgostit, uite e Berbec ca tine, ce să fac?’ Ei, ce să faci…

Și atunci am inventat chestia asta…Băi, Miha, ăsta cu stratosfera lui și eu, care te-am dus ‘Dincolo de nori’, sunt mai prejos? Glumim. Am rămas într-o relație foarte bună și îmi pare bine”, a mai spus Dan Bittman despre relația cu Mihaela Rădulescu.