Vicepremierul Dan Barna este extrem de deranjat de atitudinea UDMR privind opunerea în fața desființării Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție și astfel readucerea judecatorilor și a procurorilor sub teroarea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA).

„Amendamentul UDMR nu face decat sa mute SIIJ la Parchetul General…. In loc s-o desfiintam, schimbam eticheta de pe usa si adresa de pe cartea de vizita… Trebuie sa desfiintam SIIJ ca sa scapam de MCV”, a spus Dan Barna.

Amintim faptul că, luni, 12 iulie, după ședința Biroului National al USR-PLUS, Dan Barna a denuntat blocajul din coalitie creat ca urmare a unui amendament depus de catre UDMR la Senat, prin care competentele SIIJ sunt transferate Sectiei de Urmarire Penala si Criminalistica (SUPC) din Parchetul General, iar nu catre DNA, asa cum insista PNL si USR-PLUS.

Mai exact, este vorba despre un amendament depus in aprilie de catre senatorul UDMR Csaszar Karoly Zsolt, al carui principal pasaj suna in felul urmator:

„De la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sunt de competenta Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie infractiunile savarsite de judecatori si procurori, inclusiv judecatorii si procurorii militari si cei care au calitatea de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii”, se arată în document.

Dan Barna, despre desființarea SIIJ

În acest context, Dan Barna susține că au existat discuții lungi despre blocajul legat de desființrea SIIJ, iar concluziile au fost foarte clare.

Totodată, vicepremierul a mai subliniat faptul că atitudinea UDMR este neacceptat și este nevoei de găsirea unei variante în cadrul coaliției, respectând recomandările și solicitările Comisiei Europene.

El a mai vorbit și despre modul în care funcționează sistemul juridic din România, menționând că amendamentul UDMR este unul ”toxic”.

„A fost o discutie lunga pe actualul blocaj legat de desfiintarea SIIJ. Am analizat impreuna cu colegii din Biroul National toate variantele posibile. Concluzia este una foarte clara: amendamentul UDMR care se afla in momentul de fata in comisia de la Senat este unul care nu desfiinteaza SIIJ. Amendamentul UDMR nu face decat sa mute sectia speciala dedicata magistratilor la Parchetul General. Or, nu ne putem permite ca stat sa transmitem acest mesaj de reforma ca si gluma, prin care, in loc sa desfiintam SIIJ, pur si simplu schimbam eticheta de pe usa si adresa de pe cartea de vizita si mutam o sectie speciala dedicata tot magistratilor la Parchetul General.

Este un lucru de neacceptat si atata timp cat nu vom gasi in cadrul coalitiei o varianta prin care recomandarile si solicitarile si ale Comisiei Europene, si recomandarile sustinute de avizul Comisiei de la Venetia de desfiintare a SIIJ in forma propusa de Guvern, adica desfiintare reala a SIIJ, cu competenta si cu dosarele distribuite apoi dupa competenta catre parchete, astfel incat si magistratii sa fie tratati ca orice cetatean al acestui stat – respectiv: cazurile de coruptie la DNA, cazurile de criminalitate [organizata] la DIICOT, cazurile de infractiune comuna la parchet… Asa este normal sa functioneze un sistem juridic: fara discrepante si fara sectii speciale destinate anumitor categorii profesionale. Ideea propusa de UDMR, acest amendament toxic, prin care mutam SIIJ la Parchetul General, dar ramane tot o sectie speciala dedicata magistratilor, este de neacceptat si atata timp cat nu gasim in coalitie o solutie, o sesiune extraordinara este – din punctul nostru de vedere – prematura si nefunctionala.

Suntem in fata unei negocieri foarte complicate. Obiectivul – din punctul meu de vedere si al sedintei de coalitie de astazi – va fi tot acesta de a incerca sa gasim o solutie de deblocare a SIIJ. Vom vedea daca ajungem la un consens”, a spus Dan Barna.

Se destramă coaliția?

Vicepremierul a fost întrebat dacă această situația riscă să destrame coaliția. Potrivit acestuia, în policiă orice este posibil, însă speră la găsirea de soluții rapide în acest sens.

„In politica, orice este posibil. Stim asta de 30 de ani in Romania. Insa pana la momentul de fata, aceasta coalitie a aratat ca a avut si intelepciunea, si capacitatea de a gasi solutii la problemele care au aparut pana la acest moment si eu raman in continuare optimist ca vom gasi o solutie pentru ca desfiintarea SIIJ sa devina o realitate, si nu doar un simulacru de schimbare a placutei pe usa”, a spus Dan Barna.

Totodată, acesta a fost înterbat care este linia roșie care ar putea provoca destrămarea coaliției. Potrivit vicepremierului, linia roșie este asumarea unor decizii împotriva programului de guvernare.

„Daca pe chestiunea de calendar sunt, intr-adevar, discutii unde nu putem fi toleranti, linia rosie este asumarea unor decizii impotriva programului de guvernare. In momentul in care vom ajunge in situatia sa decidem lucruri in contra a ceea ce am scris, ceea ce Parlamentul a sustinut in programul de guvernare, atunci vom avea intr-adevar o problema si tocmai de aceea vom sta la discutii cat va fi necesar pentru a gasi solutii prin care programul de guvernare sa devina realitate”, a adăugat Barna.

El a mai fost întrebat și despre cum va face pentru a-i putea convinge pe cei de la UDMR pentru a renunța la amendament. În acest context, vicepremierul susține că are toate argumentele pentru acest sens și speră la discuții constructive.

„Discutia de fond este ce vrem sa facem si cum vrem sa functioneze justitia din Romania. In momentul de fata, in ceea ce priveste SIIJ, avem toate argumentele: si interne, si politice, si juridice – inclusiv cele are Comisiei de la Venetia, ale Comisiei Europene, prin care ni se spune foarte clar: o sectie speciala dedicata exclusiv magistratilor este de neacceptat si este un element care saboteaza functionarea justitiei. Aceasta este discutia de fond si aici purtam discutiile in coalitie, tocmai pentru a-i convinge pe actualii parteneri de la UDMR ca amendamentul pe care dansii il propun nu face decat sa mute pur si simplu adresa unei sectii speciale care va continua sa existe la Parchetul General – lucru pe care nici Parchetul General nu si-l doreste”, a adăugat Barna.

Cum va fi rezolvată problema SIIJ

În ceea ce privește modalitatea de rezolvare a problemei legate de SIIJ, Barna susține că nu este vorba despre un blocaj neapărat, însă vor exista discuții la nivelul coaliției, adăugând și câteva alternative.

„Nu este un blocaj. Genul acesta de argument, in care plec de acasa si dupa care ma plang ca n-am fost gasit acasa, nu e unul foarte functional – inclusiv pe subiectul legilor justitiei. Acest subiect este discutat in cadrul comisiei comune constituite in cadrul coalitiei cu colegii de la comisiile juridice si de la PNL, si de la UDMR, si de la USR-PLUS. Este o discutie care functioneaza si are loc de multe saptamani, impreuna cu Ministerul Justitiei. Sunt foarte multe lucruri care au fost clarificate sau detaliate si in perioada urmatoare vom agrea si calendarul de prezentare a acestor legi in Parlament – evident: incepand cu septembrie.

Deci nu e nici pe departe un blocaj. Sunt teme complexe. Pentru multe dintre ele exista alternative care sunt, in momentul de fata, in discutie.

Nu a fost in niciun moment aceasta abordare (n.r. desfiintarea SIIJ prin schimbarea legilor justitiei) in programul de guvernare. In programul de guvernare, foarte clar, desfiintarea sectiei speciale era un prim pas asupra caruia nu a existat un diferend, exceptand pozitia specifica a UDMR (ce se intampla cu dosarele dupa aceea). Sper si sunt increzator ca vom rezolva subiectul sectiei speciale inainte de legile justitiei, tocmai pentru ca acelea sunt un demers tot mai complex, care va dura in Parlament o perioada mai lunga: ma astept la finalul acestui an si probabil si inceputul anului viitor”, a mai spus el.

Dan Barna a mai fost întrebat dacă ia în calcul asumarea răspunderii Guvernului pe proiectul privind desfiintarea SIIJ in forma Guvernului, în cazul în care UDMR va insista. În acest sens, vicepremierul susține că va fi găsită o variantă după mai multe discuții în cadrul coaliției.

„In momentul de fata, suntem in discutii in cadrul coalitiei pentru a gasi o varianta. Sigur ca da: e si aceasta o varianta teoretica de lucru. Sper sa nu fie necesar si sa gasim in cadrul coalitiei o solutie”, a adăugat el.

Întrebat dacă USR este dispus la un compromis cu UDMR, Dan Barna susține că situația nu prevede niciun compromis ci găsirea unei soluții.

„Nu e vorba de un compromis. Este vorba de a gasi o solutie (si noi consideram ca solutia este exact varianta Guvernului) prin care SIIJ sa devina istorie, sa fie desfiintata. Acesta este contextul. Dincolo de asta, nu sunt foarte multe alternative. Am vazut: s-a incercat un amendament la Camera, a venit si UDMR cu o propunere prin care de fapt n-o desfiinta, ci numai ziceam c-am desfiintat-o. Avizul Comisiei de la Venetia e unul foarte clar: spune ca aceasta sectie trebuie desfiintata, spune foarte clar ca magistratii nu trebuie tratati ca o categorie distincta, care sa beneficieze de un alt tip de justitie decat restul cetatenilor”, a mai spus Barna.