Robert Turcescu a amintit că la începutul acestei săptămâni, Dan Andronic a scris un editorial în care a anunțat că platforma Evenimentul Zilei este solidară cu medicii în general și refuză să intre în isteria creată împotriva acestora în scandalul de la Spitalul Pantelimon, până când lucrurile vor deveni clare din punct de vedere juridic.

„În primul rând, vreau să spun că am stat de vorbă foarte mult cu Mirel (Curea), care e mult mai în temă decât sunt eu. De la începutul scandalului, acum câteva luni, pe unde m-am dus, în general la România TV, am spus că eu nu cred în ipoteza în care niște medici omoară pacienții ca să facă rost de paturi. Pentru că mi se părea o fractură logică în toată această poveste.

Adică pot să înțeleg că cineva înnebunește, pot să înțeleg că cineva se crede Dumnezeu, pot să accept deviații de moment sau tratamente nereușite, dar nu pot să accept că era vorba de o politică. Mintea mea refuză să înțeleagă lucrul ăsta, într-un mod rezonabil, în sensul în care niște medici se coalizează la ATI să elimine oameni, ca să facă rost de paturi (…).

Pantelimonul este un spital care are vreo 500 de paturi, dintre care doar 25 sunt la ATI. Și atunci, am tot încercat să înțeleg. Însă când am văzut că modul în care a fost făcută ancheta, modul în care au fost scurse stenogramele în presă, referatul de arestare și așa mai departe, când am aflat că toată ancheta a fost făcută in rem (adică se anchetează fapta, nu persoana), deși se știa foarte clar la cine se referă, în condițiile în care erau interceptate persoane în dosar, și doar în momentul arestării s-a trecut la in personam, deci nedându-le posibilitatea să administreze probe în favoarea lor, să ceară expertiză și așa mai departe, mi-au adus aminte de ce s-a întâmplat pe vremea binomului Coldea-Kovesi.

Și nu pot să intru din nou în hora asta, ca și când nu știu acest mod de a acționa”, a declarat Dan Andronic.